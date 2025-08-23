La AEMET empieza a despedirse del verano y confirma lo que ocurrirá con los termómetros a finales de agosto

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado su predicción para las tres próximas semanas y ha confirmado lo que ocurrirá con los termómetros a finales del mes de agosto.

"La última semana de agosto tendrá, en general, temperaturas más bajas de lo normal para la época del año en la mayor parte de la Península, salvo en las áreas cantábrica y mediterránea y ambos archipiélagos", ha detallado.

Después de la intensa y grave ola de calor de la primera quincena de agosto, la situación en la última semana de agosto será radicalmente opuesta. "En cuanto a las precipitaciones, serán superiores a las habituales en zonas del tercio norte peninsular y Baleares", ha señalado.

"En otras zonas del territorio también podrán registrarse lluvias, aunque con muy poca probabilidad en el extremo sur peninsular. Hay que señalar que la atmósfera se encuentra muy activa y la incertidumbre en el pronóstico es más alta que de costumbre para la primera semana de plazo", ha detallado en su predicción.

La AEMET también ha asegurado que la incertidumbre aumenta "todavía más para la segunda semana". "Con la información actualmente disponible, septiembre comenzaría con temperaturas en general dentro de los valores normales, salvo en el noroeste peninsular, donde el ambiente sería más fresco", ha explicado.

Para la semana del 8 al 14 de septiembre, la predicción apunta a que las temperaturas serían "superiores a las normales en el este peninsular, sin que se pueda en estos momentos detallar una tendencia para las precipitaciones".