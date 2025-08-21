La AEMET pinta el mapa de España con varios avisos tras la llegada de chubascos y tormentas fuertes

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pintado el mapa de España con varios avisos, amarillos y naranjas, con los que avisa de la llegada de chubascos y tormentas fuertes.

En su previsión para este jueves, el organismo público ha detallado que durante la primera mitad del día habrá "chubascos y tormentas fuertes en litorales de Cataluña y en Baleares".

En el archipiélago balear, asegura, que es probable que "sean muy fuertes, así como precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el Cantábrico oriental". "Posibles rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro", ha detallado.

"Una DANA mantendrá una situación de inestabilidad en el tercio norte peninsular y Baleares, con predominio de los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a amplias zonas, sin descartarse en puntos de litoral del sureste peninsular", ha explicado.

La AEMET también ha explicado que a lo largo del día, todas esas lluvias irán "a menos", pero también generarán "abundante nubosidad de evolución en la mitad norte y tercio este peninsular que podría dejar algún chubasco en la Ibérica o en regiones del extremo sureste".

"Las temperaturas máximas descenderán en el sureste peninsular, con aumentos en el tercio oeste así como en zonas de la mitad norte del Mediterráneo. Pocos cambios en el resto. Únicamente se prevé rebasar los 35 grados en depresiones de Andalucía", ha asegurado.