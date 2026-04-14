La Aemet resuelve una de las mayores dudas respecto a la meteorología: "No son lo mismo"

La meteorología no es sencilla. Si quieres saber el tiempo que va a hacer mañana, basta con acudir a las previsiones de la Aemet o de otros organismos meteorológicos. Sin embargo, en caso de que pretendas profundizar, hay multitud de conceptos y de claves que no todo el mundo es capaz de entender.

La Aemet es consciente de esta necesidad, y por ello tiene un canal de divulgación en sus redes sociales que sirve para aportar conocimiento a los usuarios. Así tendrán más herramientas con las que comprender la meteorología.

Su última publicación hace referencia a un error muy común cuando quieres hablar del tiempo: la diferencia entre meteorología y clima.

La mayoría de personas utilizan estos términos indistintamente, es decir, creyendo que son sinónimos. Pero nada más lejos de la realidad. La Aemet aclara que cada concepto tiene un uso concreto, por lo que es importante revisar el significado de cada uno para evitar confusiones.

¿Nunca te has preguntado en qué se diferencian meteorología y clima? La Aemet lo explica de manera didáctica y clara, para que no quede lugar a la duda.

La diferencia clave entre meteorología y clima

El clima y la meteorología no hacen referencia a lo mismo. Son conceptos totalmente distintos aunque más de una persona los entienda como sinónimos.

"No es lo mismo hablar del tiempo que del clima", detalla la Aemet en el vídeo, y para que lo asimiles a la perfección utiliza un ejemplo: si te dicen que mañana lloverá en Madrid por la tarde, es meteorología, pero si te dicen que en Madrid los veranos son muy calurosos y los inviernos muy fríos, es clima.

Esto se debe a que la meteorología estudia el estado de la atmósfera en un momento concreto. El objetivo es indicar el tiempo que va a hacer un día determinado. La climatología estudia el tiempo en un lugar concreto durante un período de al menos treinta años. "Gracias a estos datos sabemos, por ejemplo, que el tiempo en Canarias es suave todo el año", explica la Aemet.

El vídeo termina con un truco para que lo recuerdes fácilmente: "La meteorología es la ropa que llevo puesta hoy, y la climatología la ropa que tengo en el armario".

Con este ejemplo resulta más visual y será más complicado que te equivoques. ¿Sabrías diferenciar la meteorología y el clima a partir de ahora?