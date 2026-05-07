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60 viviendas turísticas en solo cuatro calles: una compañía de teatro reúne a los vecinos del casco histórico de Bilbao para denunciar el turismo masivo en un 'free tour' alternativo
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60 viviendas turísticas en solo cuatro calles: una compañía de teatro reúne a los vecinos del casco histórico de Bilbao para denunciar el turismo masivo en un 'free tour' alternativo

Una crítica de lo más original.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una imagen de Bilbao.
Una imagen de Bilbao.GETTY

En España, el debate sobre las viviendas turísticas ya no es solo una cuestión de cifras, sino de convivencia. En muchas ciudades, especialmente en los centros históricos, el crecimiento de estos alojamientos ha cambiado por completo el día a día de los barrios: menos vecinos, más rotación y una sensación cada vez más extendida de pérdida de identidad.

El problema no es únicamente el precio del alquiler (aunque también), sino el tipo de ciudad que se está construyendo. Calles donde antes había comercio de barrio ahora acumulan negocios pensados para visitantes: cafeterías de especialidad, tiendas de souvenirs o consignas de maletas. Todo está cada vez más orientado a un turismo que llega, consume y se va. Y, en ese contexto, la respuesta social empieza a ser cada vez más notable, también desde la cultura.

Un 'tour' que no enseña monumentos, sino lo que se pierde

No es un free tour al uso. No hay explicaciones históricas ni paradas para hacer fotos. Lo que propone la compañía Perpetûa Vastarda, ubicada en el casco viejo de Bilbao, es otra cosa: una experiencia que unifica el teatro y la denuncia social.

Tal y como recoge Informativos Telecinco, la obra, bautizada como Free Tour-X, convierte las calles del casco antiguo de la ciudad en el escenario perfecto para mostrar "el lado oscuro del turismo".

El dato que sobrevuela todo el recorrido es difícil de ignorar: 60 viviendas turísticas concentradas en solo cuatro calles. Una cifra que, más allá de su impacto urbanístico, resume bien la transformación del barrio.

Cuando la ciudad se convierte en producto

La idea nace de una experiencia personal de la dramaturga bilbaína Nuria Hernando, quien durante un viaje a Lisboa se dio cuenta de algo incómodo: "Cuesta ver que al viajar somos parte del problema".

A partir de ahí, la artista decidió trasladar esa reflexión a su propia ciudad. El resultado es una obra que no busca señalar al turista individual, sino al modelo. "Queremos utilizar el teatro relacional como un altavoz para contar qué ocurre cuando una ciudad se convierte en un producto", explica.

Durante el recorrido, los participantes van descubriendo con móvil y auriculares ejemplos concretos: una antigua tienda de tejidos convertida en cafetería, una zapatería que ahora es otro local pensado para turistas de paso o un comercio local transformado en consigna de maletas.

Vecinos que cuentan lo que no sale en las guías

Uno de los elementos clave del proyecto es la participación de los propios vecinos. Personas que han vivido la transformación del barrio y que ahora forman parte de la obra para contar el problema desde dentro.

Porque lo que está en juego no es solo el paisaje urbano, sino la vida cotidiana. La compra de edificios por parte de fondos de inversión, la desaparición del comercio tradicional o la sustitución de residentes por visitantes temporales forman parte de un proceso que se repite en muchas ciudades.

Bilbao, que pasó de ser una ciudad industrial a un referente turístico tras la apertura del Museo Guggenheim, concentra hoy buena parte de esas tensiones sociales en su casco histórico.

Más allá de Bilbao: un problema que se extiende

Aunque el proyecto se ha estrenado en la ciudad vasca, la propia creadora reconoce que podría replicarse en muchos otros lugares. "Ojalá no fuera necesario", admite, consciente de que la saturación turística es un problema cada vez más global.

El problema es que el éxito de estas ciudades como destino turístico ha traído consigo una consecuencia difícil de gestionar: su propia transformación. Y en ese proceso, lo que se pierde (la identidad, la comunidad, la vida de barrio…) no siempre aparece en las guías turísticas.

Por eso este free tour alternativo no enseña lo que hay que ver, sino lo que está dejando de existir. Y quizá ahí está su mayor acierto: convertir un paseo en una pregunta incómoda sobre el modelo de ciudad que se está construyendo.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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