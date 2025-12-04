A Jordi Cruz le basta un GIF para reaccionar a la retirada de España de Eurovisión: nunca dijo tanto con tan poco

El presentador de televisión Jordi Cruz, conocido por su papel como imagen principal de la conocida versión española Art Attack y sus colaboraciones en el Festival de Eurovisión, ha reaccionado tajante, y le ha bastado con un GIF, a la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión de mantener a Israel en el certamen musical y, por lo tanto, la retirada de España.

No solo ha sido José Pablo López el que ha anunciado la retirada de RTVE, sino que también otros países como Países Bajos (AVROTRÓS), Eslovenia (RTV Slovenija) e Irlanda (RTÉ) también han oficializado sus salidas y no estarán en Eurovisión 2026.

Por su parte, Cruz le ha bastado una palabra y un GIF para expresar su opinión. Ante la decisión de mantener al país hebreo, solo ha dicho "Adiós" y ha insertado un GIF del actor estadounidense Denzel Washington cerrándola la puerta en la cara a otra persona, una forma de decir que está orgulloso de la decisión de RTVE y denuncia la de la UER.

Con una ironía que le caracteriza, ha escrito en otro tuit: "Anulando al reserva en Booking para Viena la semana de 11 a 17 de mayo". Adjunta en él un GIF de Peter Griffin, protagonista de la serie animada Padre de Familia.

España y Eurovisión, relación rota

La UER ha provocado un auténtico terremoto en España tras su decisión de mantener a Israel y José Pablo López ha cumplido su promesa de meses atrás en las que se retiraría a RTVE de Eurovisión. Y así ha sido, como los miles y miles de reacciones de usuarios en la red social X.

Personalidades como la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, el actor Juan Diego Botto y el propio Jordi Cruz han sido tajantes y han aplaudido la decisión del presidente de RTVE.