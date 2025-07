A Santiago Segura le recuerdan lo que dijo Julio Anguita y acaba hablando así del Gobierno: "Es terrible"

El director de cine Santiago Segura ha ofrecido una entrevista al diario El Español en la que ha hablado sobre la situación política en España y no ha dudado ni un segundo en mojarse.

En un momento dado, le han recordado las palabras que se hicieron virales del histórico político y ex coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Julio Anguita, del 19 de mayo de 2011. "Votad al honrado, al ladrón no lo votéis, aunque tenga la hoz y el martillo", aseguró.

"¿Y cuánta gente como Anguita ha habido en la política española? Lo que ha habido es mucha gente turbia. Vivimos en un sistema perverso y ocultista", ha razonado Santiago Segura.

El cineasta ha explicado que "el ciudadano, en general, está muy poco informado". "Llegan al poder, hacen lo que quieren, legislan un poco y ya está", ha defendido en la entrevista.

"Ahora, en la España de hoy, lo de ser ecuánime parece un insulto. ¿Quieren que nos helemos? ¿Que nos quememos? Cuando éramos niños, el agua tenía que estar tibia", ha añadido.

"Pues lo mismo. Cuando tengo que mojarme, me mojo. ¿Por qué no puedo decir que no me parece bien que esté corrupto el Gobierno? Me dicen: '¡Fascista!'. Si el Gobierno fuera del signo contrario, ocurriría lo mismo", ha justificado.

Santiago Segura ha reconocido que "es terrible" porque "todo esto (el caso Cerdán y el caso Ábalos) que está sucediendo se enmarca dentro de un gobierno progresista". "Eso es lo más doloroso", ha expuesto.

"Cuando aparece una acusación de acoso, es terrible, en cualquier caso, pero si es sobre alguien que ha hecho ese proselitismo… Como lo de Errejón. Pues te impacta doblemente", ha sentenciado.