A la actriz que pone voz a Google Maps le preguntan una dirección y lo que pasó lleva 5.000 me gusta

Nikki García, una popular actriz madrileña de doblaje que desde hace unos años pone voz a Google Maps en español, ha logrado más de 5.000 'me gusta' tras contar una anécdota que le ha ocurrido recientemente.

"Un señor me acaba de pedir direcciones en la calle", ha escrito en Twitter, donde ha añadido: "La tentación de explicárselas con la voz de los mapas ha sido del 500%, pero he decidido ser una persona normal".

Han sido muchos los que ha señalado la "oportunidad perdida" de García, pero ella se ha justificado: "Es que no quiero ir traumatizando a la peña". "A ver, Nikki. La oportunidad volverá a presentarse tarde o temprano. No puedes volver a cometer ese error. Le debes esa broma al mundo", le ha respondido la periodista de La Sexta Diana Mata.

García es mucho más que la voz del principal GPS (y del Cercanías). Es la voz de Jasmine en Aladdin (2019), la de Irelia en el videojuego LOL o la de Polina Petrova en Call of Duty, entre otros personajes. También ha locutado audiolibros, como las sagas Reina Roja y Outlander, participa como presentadora en El Mundo Today o hace teatro con el podcast de Biotopía. Además, ha publicado varios discos.

Como explicó en El HuffPost, García, cuando viaja en coche, acostumbra a quitarle el sonido, pero no por evitar escucharse, sino porque prefiere ir oyendo música o audiolibros. “Paso mucho tiempo en carretera y es donde puedo prestarle más atención a los discos que me gustan”, comentaba.

Selañaba que cuenta que al principio sí que silenciaba el navegador para evitar oírse, pero ahora ya no lo hace: “Estoy muy acostumbrada y me da igual”. En esa conversación ya explicaba que suele hacer bromas con sus amigos, pero que con desconocidos suele ser más reservada, porque provoca una situación que no siempre llegan a entender: “Sólo lo hago si la otra persona se muestra muy receptiva y el ambiente es propicio”.

García lo ejemplificaba recordando una situación donde sí que uso su voz: “Una vez iba en un taxi y mi voz sonaba en la radio en un anuncio donde hacía de asistente virtual. Entonces la mujer que llevaba el taxi me contaba muy emocionada que su hijo utilizaba muchísimo ese asistente, que le encantaba porque le despertaba por las mañanas, le cantaba canciones”.

“Me preguntó si sabía que ese asistente cantaba canciones. Le dije que sí, que es me habían contado. Fue tan simpática y dicharachera que me pareció lógico abrir ese melón”, continúa.

Por ello, cuando le comentó que cuando llegaran al destino la grabara con el móvil, que le iba a enviar un mensaje a su hijo: “Le mandé un saludo poniendo mi voz de asistente. Abrió muchísimo los ojos y decía, ‘¡qué bien la imitas!’. Sonreí y le di las gracias. Vivir esos momentos es bonito”.