Pide a su hermana que financie su boda y luego no la invita: la venganza se sirvió en un plato frío

En el podcast Terapia de Parejas, dirigido por Eva Cavero y Óscar Sáenz, una seguidora ha relatado mediante un mensaje el día en el que pagó una parte de la boda de su hermana, aunque esta no quería invitarla.

En algunas familias, alguno de los parientes directos y más cercanos costea parte de los gastos de la celebración de una boda. "Mi hermana no me quiere en su boda, pero mi dinero sí. Se comprometió el diciembre pasado, pero no me enteré por ella, sino por mi madre, que me llamó para preguntarme cuánto dinero iba a poner", ha explicado la seguidora.

La madre y el padre iban a pagar la mitad y le preguntaron si podía encargarse del resto, a lo que dijo que sí, aunque luego se arrepintió. "Durante meses me encargué de todo, adelantos de dinero, contratos, proveedores, pagos... Todo pasaba por mí. Necesitan respuesta antes de un viernes: hay que revisar esto, falta hacer la transferencia... Siempre yo", ha expresado.

No podía decidir ni opinar

Le dolía especialmente que no le dejaban ni decidir ni opinar en nada de la boda, ni la invitaron a una comida de planificación; solo era "el cajero automático": "Tres meses antes descubrí algo mucho peor, mi hermana había abierto una línea de financiación en una tienda a mi nombre".

"Usó mi número de tarjeta que estaba en otro documento de proveedores que habíamos usado y se gastó más de 6.000 euros en cosas para la boda. Mi madre, mi padre y mi cuñado lo sabían. Todos daban por hecho que yo iba a acabar pagando igualmente", ha relatado.

Vetada de la boda

Todo iba a peor y se volvió tan surrealista que parece hasta mentira: "Dos días después mi madre me mandó un mensaje, no una llamada. Hemos hablado todos y creemos que estás siendo tóxica, pensamos que lo mejor es que no vengas a la boda. No estás invitada".

Días antes, discutió con su hermana, quien le dijo que estaba arruinándole la boda. Todo era tan surrealista como desde el inicio. Y entonces explotó: "Cogí todos los contratos, todos los recibos, todas las reservas y empecé a llamar uno por uno a todos los proveedores donde aparecía como pagador principal. Cancelé todo lo que pude y como faltaban más de 60 días para la boda, recuperé gran parte de los depósitos".

Después denunció la tarjeta fraudulenta que su hermana había abierto y, horas más tarde, su madre la llamó gritándole, aludiendo a que había destruido la boda. "Le dije: no, solo he dejado de pagar una boda a la que yo no estoy invitada". Su familia ya no le habla.