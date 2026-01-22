Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Alba Carrillo desvela lo que le ha dicho "gente de Vox" con tal de acostarse con ella: "Te juro que me ha pasado, y más de una vez"
La popular modelo y presentadora Alba Carrillo ha desvelado lo que le ha dicho "gente de Vox" con tal de acostarse con ella al saber que sus ideas políticas eran progresistas.

Carrillo no ha ocultado nunca, y menos en sus últimos tiempos, en los que ha llegado a aseverar: "Sí. Soy muy roja". "Voto a lo menos malo. Lo que sí creo es que ni un paso atrás en el tema de los derechos, la ultraderecha me asusta muchísimo, no me gustan los toros, soy animalista, quiero que se respete a los animales, cada vez que puedo lo digo", añadió. 

"Voy levantando la voz por mi propia experiencia, por cómo veo crecer algunos movimientos peligrosos y porque los derechos humanos no se negocian. No necesito ser un animal para defender los animales, no necesito ser homosexual para defender a los gays, no necesito ser inmigrante para defender a los inmigrantes", ha asegurado también en El Mundo en alguna ocasión.

Ahora, en una entrevista con lucloren, Carillo ha asegurado: "Gente de Vox me ha dicho que era comunista con tal de echar un polvo. Que se han acabado quitando la pulsera. Sí, sí, sí. Te lo juro por mi vida. Esos son mis valores, como Groucho Marx, y si no te gustan tengo otros. 

"Hasta con pulserita" 

"Te juro que me ha pasado, y más de una vez. Con la pulserita y no sé qué y empiezan a contarte: 'No, porque tal, porque Pedro, no sé qué, no sé cuántos'. Y cuando tú les empiezas a enseñar un poquito lo que vas opinando pues van virando. Lo ves en la conversación". 

"¿Que me puede gustar un tío de derechas? Si no tocamos derechos humanos, claro. Yo tengo personas de derechas, amigos y tal, que incluso son gays, pero que no son homófobos, y entonces yo sí puedo. Me refiero a facha que entras en los derechos humanos, que coges el tractor y te los comes, te los llevas por delante, yo no puedo porque a mí eso me imposibilita que te admire y si no te admiro de alguna forma, aunque no sea una relación, y sea simplemente sexual, ya no puedo. Eso con 20 podría tragar porque, total... pero ahora ya no", ha insistido. 

