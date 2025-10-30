Iñaki López duda de la "reflexión" de Mazón tras el funeral de Estado y con una frase lo resume todo

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sigue dando que hablar. Sobre todo después de las palabras que ha pronunciado este jueves tras protagonizar uno de los vídeos del año. Fue en el funeral de Estado en homenaje a los 237 fallecidos de la DANA (229 en la provincia de Valencia, una en Andalucía y siete en Castilla-La Mancha), en el que varios de los asistentes, familias de víctimas, gritaron e insultaron a Mazón antes y después del acto solemne.

"Me hago cargo de lo que ocurrió ayer, que lógicamente no dejo de pensar en ello, en lo que significa el día de ayer y estos días. No hay ninguna noticia política, ni ninguna previsión política, más allá de lo que acabo de decir", pronunció Mazón ante los medios de comunicación.

El periodista Iñaki López, presentador del programa Más Vale Tarde (La Sexta) junto a la también periodista Cristina Pardo, ha atizado de forma contundente a Mazón con tan solo un par de frases. No le ha gustado nada y ha tirado un poco de ironía para replicar las palabras del político.

"Ya veremos si Mazón finalmente anuncia algo, porque Mazón es experto en torear. Lo lleva haciendo a la Comunidad Valenciana, incluso al propio Feijóo durante todo este último año", ha rezado Iñaki López.

"Y comparecencias, pues tiene varias, la primera, una remodelación de Gobierno por la salida de Gan Panpols, pero es que luego tiene tres comisiones de investigación, en Congreso, Senado y en las Corts Valencianes", ha añadido.

La propia Cristina Pardo también se ha pronunciado, como ya hizo ayer con los insultos a Mazón: "La verdad es que nosotros sí hemos llegado a una conclusión y es que Mazón estaba diferente, distinto a otros días".

Hasta la propia periodista Ana Pastor se ha visto sorprendida por el 'anuncio' de Mazón: "Puede que no anuncie nada, puede que diga que deja de ser 'president', pero que mantiene el acta de diputado o que no opta a la reelección".