Nuevo terremoto en el Pentágono: echan al secretario de la Marina por diferencias con Hegseth 

El secretario de la Marina de EEUU, John Phelan, comparece junto al presidente, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Mar-a-lago (Florida), el 22 de diciembre de 2025.

El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, ha sido destituido, según informaron esta noche pasada un funcionario estadounidense y una persona familiarizada con el asunto a la Agencia Reuters. Esta es otra reorganización en tiempos de guerra en el Pentágono, apenas unas semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destituyera al general de mayor rango del Ejército.

El Pentágono anunció su salida en un breve comunicado, indicando que dejaba la administración "con efecto inmediato". Sin embargo, no proporcionó una razón ni aclaró si fue decisión suya.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, señalaron que Phelan fue destituido, en parte, por su lentitud en la implementación de reformas para acelerar la construcción naval y por sus desavenencias con altos mandos del Pentágono.

Una fuente mencionó las malas relaciones con Hegseth, su adjunto, Steve Feinberg, y el segundo al mando civil de la Marina, Hung Cao, quien, según el Pentágono, asumirá ahora el cargo de secretario interino de la Marina. La fuente también mencionó una investigación ética sobre la oficina de Phelan.

Phelan, un multimillonario con estrechos vínculos con el presidente Donald Trump, es el primer secretario de servicio designado por la Administración en ser destituido desde que Trump regresó al poder el año pasado.

Destituyen al jefe del Estado Mayor del Ejército de EEUU en plena guerra de Irán Randy George, encargado de organizar las fuerzas de tierra del Ejército estadounidense, ha sido cesado de su cargo por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Hacer eso a un general en tiempos de contienda es prácticamente inédito.



Mar de fondo

Su salida se enmarca en un contexto más amplio de agitación en todos los niveles de liderazgo del Pentágono bajo la dirección de Hegseth, incluyendo el despido el año pasado del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de la Fuerza Aérea C.Q. Brown, así como del jefe de operaciones navales y el subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea.

El 2 de abril, Hegseth destituyó al jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, sin dar explicaciones. Dos funcionarios estadounidenses afirmaron que la decisión estaba relacionada con las tensiones entre Hegseth y el secretario del Ejército, Daniel Driscoll.

El senador Jack Reed, el principal demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado, calificó el despido de Phelan de "preocupante". "Me preocupa que sea otro ejemplo de la inestabilidad y la disfunción que han llegado a definir al Departamento de Defensa bajo la presidencia de Trump y la gestión del secretario Hegseth", declaró.

"Me preocupa que sea otro ejemplo de la inestabilidad y la disfunción que han llegado a definir al Departamento de Defensa bajo la presidencia de Trump y la gestión de Hegseth"

La reciente retirada se produce en medio de un tenso alto el fuego con Irán, mientras Estados Unidos despliega más recursos navales en Oriente Medio.

El ejército estadounidense depende de sus recursos navales para llevar a cabo un bloqueo a Irán, con el que el presidente Donald Trump espera presionar a Teherán para que negocie el fin del conflicto en sus propios términos.

La Armada se encuentra bajo una intensa presión para expandir su flota. La industria naval china ahora supera con creces a la estadounidense, que en su día fue una potencia mundial.

La solicitud de presupuesto de defensa de Trump, de 1,5 billones de dólares para el año fiscal 2027, incluye más de 65.000 millones de dólares para la adquisición de 18 buques de guerra y 16 buques de apoyo fabricados por General Dynamics (GD.N) y Huntington Ingalls Industries (HII.N).

Esto forma parte de lo que el Pentágono denomina la iniciativa "Flota Dorada", que, según funcionarios, representa la mayor solicitud de construcción naval desde 1962.