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Nacho Rodríguez, arquitecto: "En aras de la vocación también se socava la dignidad del profesional"
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Nacho Rodríguez, arquitecto: "En aras de la vocación también se socava la dignidad del profesional"

"Yo en ningún momento tuve un problema en decir: ‘Yo no quiero", asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un arquitecto joven dibujando planos de construcción sobre una mesa blanca.
Un arquitecto joven dibujando planos de construcción.Getty Images

A veces la vocación se presenta como una especie de salvavidas emocional bajo la idea de que amar lo que haces basta para compensar cualquier sacrificio. Pero en la vida real, esto no siempre es así. Hay momentos en los que la pasión choca con alquileres imposibles, jornadas que no terminan y sueldos que no alcanzan, y entonces surge una cuestión: ¿hasta dónde debería llegar uno por su oficio sin perderse a sí mismo en el camino?

Esa pregunta es la que se plantea Nacho Rodríguez, arquitecto de una generación marcada por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Recién salido de la carrera, cuenta cómo le pilló la crisis del ladrillo y se encontró con un mercado laboral prácticamente inexistente y con unas pocas oportunidades marcadas por unas condiciones cuestionables: jornadas de hasta cincuenta horas semanales por sueldos que apenas superaban los mil euros.

Frente a ese escenario, decidió apartarse de una dinámica que no le encajaba, poniendo sobre la mesa un debate incómodo pero necesario sobre los límites entre vocación y dignidad profesional. “Yo en ningún momento tuve un problema en decir: ‘Yo no quiero’”, resume en el podcast ‘Alzados y Caídos’, al explicar que rechazó entrar en dinámicas de jornadas interminables y sueldos bajos.

“Me parece esclavismo”

Durante su intervención, define aquella situación como “superprecaria” y la enlaza directamente con la idea de “esclavismo”, una palabra dura que sirve para subrayar el choque entre el relato romántico de la arquitectura y la realidad laboral de buena parte del sector. La entrevistadora le plantea precisamente esa contradicción: que la vocación se usa a menudo para justificar la precariedad.

“Sí, eso pasa. O sea, que en aras de la vocación se sacrifica la dignidad del profesional. Eso me parece muy turbio”, responde Nacho contundente. Su reflexión pone palabras a un malestar compartido por toda una generación de arquitectos que, más allá de casos individuales, han tenido que abrirse camino en un sector donde la precariedad se ha asumido durante años como parte casi inevitable del aprendizaje.

Esta idea no es algo nuevo, sino que ya en 2014 el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) señalaba que la arquitectura vivía una precariedad extendida, con solo un 24% de profesionales por encima de los 1.000 euros mensuales y un 71% en situación de desempleo, empleo irregular o salarios inferiores a esa cifra. Más de una década después, testimonios como el de Nacho evidencian que, aunque el contexto haya cambiado, la profesión todavía busca equilibrar la pasión por el oficio con unas condiciones de trabajo dignas.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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