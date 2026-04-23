Una profesora indigna al contar lo que le hizo una madre: ocurre mucho más de lo que parece
La profesora de Educación Infantil y creadora de contenido en TikTok @johanitii contó en un vídeo publicado en su perfil, donde tiene más de 3.300 seguidores, lo que le pasó con una madre a la salida del colegio. Su caso ha representado a muchos otros docentes de esa y de otras de edad y ha provocado una oleada de solidaridad.
"Hace unos días vino una mamá a buscar a su hijo a la escuela tarde y ahí estaba yo, con el niño de la mano y fuera de mi horario laboral. Hay muchas familias que, por lo que sea, este horario se lo toman por el pito del sereno y entonces, ahí es cuando estás tú", afirmó la profesora.
La docente, además, prosiguió contando lo ocurrido: "En este caso, llega la mamá con toda su pachorra y con calma porque ante todo en la vida no hay prisas. Llegó sonriente. Hacía muy buen tiempo, tengo que decirlo".
Cuando llegó, según narró, comenzó a saludar a todos los padres que estaban fuera y ahí estaba ella con el niño esperando. "Nada, ya puestos a seguir saliendo tarde, voy a esperar a que tú termines de hablar esas cosas tan importantes que tienes, así que esperé pacientemente a que dejara de contar sus batallas porque que yo salga tarde no importa, que es vocacional, no os olvidéis de eso", afirmó irónicamente.
Ahí, entonces, llegó un nuevo capítulo en su enfado. "Lo mejor no fue que, evidentemente, me tuviera ningún respeto y que tampoco tuviera respeto, en este caso, por su hijo, sino que entró y como el que no quiere la cosa me dijo que qué tal el día", relató @johanitii.
La contestación de la profesora
La reacción de la profesora al escuchar esa pregunta fue la de no dar crédito: "Si ya mi cara mientras estaba con su hijo en brazos esperando a que ella terminara de hacer sus gestiones era un poema, ahí ya me quedé un poco pensando que si me estaba vacilando".
"En estas ocasiones pasa que al final la gente se cansa. No trabajamos por amor al arte. Te damos a tu hijo y te decimos que 'todo bien, hasta mañana'. Básicamente lo entregas un poco así como volando. ¿Queda mal? Sí, pero es que también queda mal que tú vengas todos los días tarde y hagas como que no pasa nada, porque yo también tengo una vida", remató @johanitii, cuyo testimonio sirvió para que muchos otros profesores se sintieran identificados y apoyaran sus palabras.