Alertan de lo que muchos restaurantes empiezan a poner en sus cartas: o estás atento o te la 'clavan'

El usuario de TikTok @tu_blog_fiscal ha señalado un detalle de las cartas de los restaurantes que empieza a verse en algunos locales y que, si no estás atento, puede suponerte un desembolso extra.

"Primera vez que veo esto en la carta de un restaurante y que no está mal no ponerlo, la verdad. Aquí tenéis en la carta el pan con su precio y abajo pone un mensaje que indica: avise a su camarero si quiere que no sea servido", apunta.

"¿Cuál es la polémica? Que muchas veces vas a un restaurante y te sirven pan sin pedirlo. Ya ahí es cuando empiezas a pensar: ¿esto me lo van a cobrar o no me lo van a cobrar? Pues esto ya depende del restaurante, pero si el pan está incluido en la carta, que tú has podido ver el precio perfectamente porque está indicado en su carta, si te lo quieren cobrar te lo pueden cobrar perfectamente aunque no lo hayas pedido", explica.

"Y en caso de que no esté indicado no te lo podrían cobrar porque tú no estarías viendo realmente el precio al que está ese producto y, por tanto, no tienes una capacidad clara de decidir si quieres el producto o no lo quieres", subraya.

"Por eso en esta carta se avisa de que, si no quieres que te sirvan pan, que se lo digas al camarero, que también es cierto que podrían servir pan excepto que tú lo pidas expresamente, pero ya casi se ha convertido en una tradición que el pan te lo pongan por defecto", reconoce.

Por eso, recomienda: "Si os sirven pan y no lo queréis, decídselo al camarero directamente porque, si no, os lo vana servir, os lo van a dejar, a lo mejor no lo queréis y puede que os lo cobren".