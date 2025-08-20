Alfredo Duro es tan contundente como irónico en su mensaje a María Guardiola por los incendios

El periodista Alfredo Duro ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok (@alfredodurooficial) en el que, sin mencionar apenas a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, le dedica un contundente mensaje por todo lo que está ocurriendo con los incendios en España.

Las llamas siguen asolando varios puntos de España, especialmente en Galicia, Extremadura, Castilla y León o Asturias, a pesar del arduo trabajo que están realizando los bomberos forestales y todos los implicados en el proceso de extinguir los incendios.

Duro ha sido, valga la redundancia, tan duro como irónico: "Bueno, a ver si nos enteramos, porque no nos estamos enterando, con todo el problemón todo este de los incendios". Por lo que ha expresado a lo largo del vídeo, el periodista de El Chringuito de Jugones ha visto un problema claro en los presupuestos.

"Si tú en una comunidad autónoma, por ejemplo, Extremadura, estás dedicando a 82.000 euros, para la partida en la que estás trabajando la prevención de incendios, y resultando que en esa misma estás subvencionando la tauromaquia con 490.000 euros... Algo está ahí desequilibrado", ha expresado.

"Hay un problema de desequilibrio presupuestario en contra de la prevención de incendios, con lo cual el problema no es del gobierno, no, no, no, es TÚ gobierno, no el central", ha añadido.

Para Duro, hay un problema grande "si en una comunidad autónoma, que son los que tienen las competencias, le estás dedicando 80.000 euros a la prevención de incendios y casi medio millón a la tauromaquia".

"Déjate de mirar al gobierno, no, no, no. Tú comunidad, Extremadura", ha rematado Duro.

Guardiola también protagonizó el pasado martes un descuido en la comparecencia de prensa que realizó junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dio las gracias a un país que no existe desde el año 1992, Checoslovaquia.