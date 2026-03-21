Alquila un ático por 655 euros al mes: todo bien hasta que se dan cuenta de un pequeño, pero sorprendente detalle
Lo que se encuentra en la cocina es para echarse a llorar.
El mercado inmobiliario sigue al alza, y cada vez es más frecuente ver pisos en condiciones muy mejorables a precios desorbitados. Es el caso de un ático de Alcalá de Henares, situado en pleno casco histórico, que se alquila por 655 euros al mes.
La cuenta de TikTok @le_petit_patito ha compartido con sus seguidores un anuncio de un conocido portal inmobiliario con el objetivo de denunciar lo que ha visto. El piso, informa, apenas cuenta con 30 metros cuadrados; un espacio insuficiente para lo que cuesta.
"Empezamos por el salón. Como veis tenemos uno y dos sofás, cada cual más rígido que el anterior para estar tiesa", afirma esta usuaria de TikTok con mucha sorna. "Después tenemos el dormitorio, con una camita de 90 con lucecita directa, cómoda para las tertulias y las charlas BBVA", prosigue.
El piso que nos enseña esta usuaria de TikTok viene con lo más básico entre lo básico. Sin embargo, no es de los peores que se pueden encontrar en portales inmobiliarios. Hay otros que al verlos dan ganas de llorar.
"Cocina-baño", con portarrollos multiusos
"Aunque veamos una escalera no es un dúplex", asegura. Este ático también tiene una "mesa de 10 euros de IKEA" y una cosa de lo más curiosa, por decirlo de alguna manera. "Al lado del clóset tenemos la ducha entre tabiques", asegura @le_petit_patito.
Pero lo mejor llega cuando pasa al baño, integrado directamente en la cocina. "Lo que vemos aquí, efectivamente, es un portarrollos de papel higiénico". "Estamos ante otro caso de váter en el medio de la cocina", explica.
"El portarrollos puede portar papel higiénico o papel de cocina", señala, evidenciando las pobres condiciones de esta vivienda que, recordamos, apenas tiene 30 metros cuadrados.
"Gracias a que se trata de una cocina-baño, toda la superficie y almacenamiento que aquí tenemos nos podría servir para guardar el skin care", explica @le_petit_patito, que recomienda a sus seguidores que se den prisa para al alquilarlo: "Corred que vuela".