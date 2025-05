Ana Pastor recupera el tuit que Hermann Tertsch ha terminado borrando sobre Melody horas después de Eurovisión

El eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, se ha convertido en protagonista inesperado de las últimas horas tras el mensaje que ha publicado en la red social X sobre Melody horas después de la final de Eurovisión.

En el tuit, publicó una imagen de la cantante con la bandera de España y le atribuyó unas declaraciones que ella jamás había hecho. "Melody: 'Merecía más, pero no me avergüenzo de mi actuación. Vergüenza me daría votar al PSOE", puso en el mensaje.

Muchos usuarios preguntaron a la inteligencia artificial de la red social X, Grok, si la afirmación era verdadera y descartó que las palabras que Tertsch había compartido no eran de la representante de España en el Festival de Eurovisión 2025.

La periodista Luz Sánchez-Mellado contestó al eurodiputado de Vox en la red social X, asegurando que las declaraciones eran falsas. "BU-LO. Este señor era periodista y sabe que las comillas son sagradas", ha replicado.

Pero, horas después de que la publicación se llenara de reacciones, Hermann Tertsch ha terminado borrándola. Pero la periodista Ana Pastor no ha dudado en recuperar el mensaje: "Lo ha tenido que borrar claro...".

La candidatura de España representada por Melody y su canción Esa Diva, ha quedado en 24 posición de los 26 países de la final. La artista ha agradecido todo el apoyo que ha recibido.

"Estoy muy feliz y muy satisfecha porque nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo. Y que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas, pero que viva el arte", ha señalado la cantante en un vídeo publicado en su Instagram después de terminar la final de Eurovisión.

