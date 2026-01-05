Se lleva más de 2.000 'me gusta' al citar a Machado para responder a las polémicas palabras de Fran Rivera

Las palabras del torero Francisco Rivera sobre la acción que ha llevado a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela siguen dando que hablar, ya que ha celebrado la detención del líder del país caribeño, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos y ha pedido que mire a España también.

Aunque el vídeo comienza dando las gracias por las felicitaciones que ha recibido por su cumpleaños, rápidamente cambia su mensaje: "Buenos días. Quiero agradecer a todos las felicitaciones de ayer por mi cumpleaños, pero, sobre todo, quiero agradecer el mejor regalo que se me podría haber hecho. Señor presidente Trump, muchas gracias".

Rivera ha asegurado que Trump "ha liberado a un país maravilloso" o "ha puesto la primera piedra para liberar a un país maravilloso, del cuál tengo muchísimos amigos". "Lo ha liberado de un narcoterrorista, asesino, cobarde, que lleva reprimiendo y abusando de su pueblo. Vamos, un dictador, con todas las palabras. Así que, señor Trump. Muchas gracias", ha sentenciado.

Sin embargo, ha continuado con unas palabras que han traído mucha cola: "No pare. No pare. Hay que seguir. Mire para acá. Que aquí hay cosas que huelen a chamusquina. Hay muchos con unas caras muy raras. Huele a chamusquina. Mire para acá también".

Finalmente, ha rematado su vídeo asegurando que va a ser "maravilloso" ver "cómo empieza a cantar este cobarde (Maduro) cuando se vea allí". "Así que, gracias a todos y señor presidente Trump, gracias. Enhorabuena y por la libertad siempre", ha sentenciado.

La respuesta de Javier Olivares

Sus palabras rápidamente se han hecho virales en las redes sociales y ha recibido multitud de respuestas, una de las más aclamadas ha sido la del guionista Javier Olivares, creador de series como el Ministerio del Tiempo, Isabel o Malaka. Su contestación en la red social de X se ha hecho viral con más de 2.000 me gusta en pocas horas.

Para ello, Olivares ha citado unas palabras que el poeta sevillano Antonio Machado escribió en 1937. Son las siguientes: "En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva".

Su tuit, además de esos 2.000 me gusta, también ha sido visto ya más de 60.000 veces y ha sido compartido por casi un millar de personas.