Andrés Pajares habla de la reina Sofía y acaba contando la anécdota que vivió con ella en los años 70

El actor y cómico Andrés Pajares ha ofrecido una entrevista en el diario El Mundo en la que ha hablado de la reina Sofía y ha acabado contando la anécdota que vivió con ella en los años 70.

El mítico intérprete no ha dudado en reconocer que la emérita ha sido una de sus grandes fans. "Me llamó porque quería que actuara en un acto en el Teatro de la Zarzuela y le dije que no podía porque estaba muy cansado", ha revelado.

"Tenía pendientes más obras y debía cuidarme la voz. Enseguida lo arregló. Me envió una ambulancia, llegué tumbado y actué. Es una mujer honorable", ha explicado el intérprete en la entrevista.

Andrés Pajares también ha recordado sus inicios y lo difícil que era salir adelante tras poner en marcha el dúo cómico Maby-Pajares que formó junto a María del Carmen Burguera.

"A veces no nos pagaban y en alguna ocasión llegué a rifar una botella de Anís del Mono para conseguir algo de dinero para comprar algo para llevarnos a la boca", ha confesado el actor.