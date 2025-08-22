Aplauso unánime por las palabras de un bombero alemán destinado en Jarilla: "España te lo agradece"

El fuego sigue haciendo estragos en muchos puntos de España, especialmente en Extremadura, Galicia y Castilla y León. Los incendios han dejado hasta cinco víctimas mortales, el último por un el incendio de Cipérez, en Salamanca, siendo el cuarto fallecido de Castilla y León.

Por otro lado, el incendio de Jarilla—en Cáceres—, siendo el mayor fuego en la historia de Extremadura al cobrarse más de 17.000 hectáreas, ha quedado estabilizado tras once días activo. En el Principado de Asturias, de los ocho incendios, tres siguen activos—Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo—, mientras que otros tres se han estabilizado y los dos restantes, controlados.

Pascal, un bombero alemán que ha sido destinado en España para ayudar a extinguir el fuego de Jarilla, ya estabilizado, ha triunfado por sus palabras, llevándose el unánime aplauso de los usuarios en las redes sociales. El medio público Canal Extremadura le ha entrevistado para que haga un pequeño repaso de cómo está viviendo estos días tan intensos y su respuesta no ha sido para menos.

Este jueves declaró que "no salieron ayer (miércoles), sino anteayer (martes) e hicimos un buen trabajo". Reveló que se encuentran en el flanco sur y que están buscando "puntos calientes en áreas quemadas para que no haya reactivaciones y podamos apoyar a los demás equipos que trabajan en los incendios".

"Es un buen trabajo, estamos entrenados para esto y sí, nos sentimos bien, estamos contentos de apoyar a España", ha concluido Pascal. Ha sido precisamente esta última frase la que ha activado el centenar de reacciones de agradecimiento: "España os da las gracias".

"Hacéis un gran trabajo en España, al igual como os veo en Alemania, gracias por la voluntad que habéis tenido de ayudarnos", ha expresado otro usuario. Puedes ver las declaraciones completas de Pascal en el vídeo publicado por Canal Extremadura: