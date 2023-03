Se arma la mundial en Twitter por la respuesta que Frank Cuesta ha dado a este tuit

Frank Cuesta se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del día en Twitter por la respuesta que le ha dado al streamer Kidi después de que éste se mostrase interesado en ir a grabar al santuario que el aventurero tiene en Tailandia para ayudar a la fauna del lugar.

"Oye @Frank_Cuesta por dios quiero ir a hacer IRL al santuario. se madrugar y trabajar duro, pero déjame hacerlo en directo", ha escrito Kidi, que se ha encontrado la respuesta en la que Cuesta muestra sus condiciones.

"Sin problema. Para profesionales que quiere venir a grabar, son 2000euros por dia. Maximo 2 personas por equipo y maximo 4 horas de grabacion diarias DENTRO del santuario. Lo hacemos asi para que venga relamente el que este interesado en ayudar al santuario y no asi mismo. Abrazo", ha escrito el aventurero.

Y todo ello después de que el propio Cuesta invitase a su santuario al youtuber YoSoyPlex tras una durísima polémica porque el creador de contenido se compró una capibara como mascota.

"Cuando haces un vídeo y lo titulas como 'la mejor mascosta del mundo', yo directamente me cago en tu puta madre y en la de todos tus amigos que te están sonriendo y riendo las gracias", replicó Cuesta.

"Yo aquí he invitado a los mayores creadores de contenido, los más grandes. Aquí no ha venido ni Dios. A este (YoSoyPlex) le di tres días para venir y se ha venido. Se ha pagado su billete, se ha pagado todas sus cosas y se ha venido. Yo no digo más", dijo el aventurero.

"Los creadores de contenido hacen muchas cosas, trabajan mucho, hacen muchos fallos, como todos hacemos. Es la primera vez que yo tengo una pelea con alguien en internet en la cual sé positivamente que tengo la razón, sé positivamente que mis formas son malas, pero es la primera vez que la reacción es inmediata", añadió.