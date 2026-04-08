Arturo Valls: "Con la edad te vas quitando la máscara; se cae y ya está"

Arturo Valls conserva la ilusión intacta pese a llevar más de media vida en la televisión. Su carrera arrancó en formatos como Caiga quien caiga o Camera café, y tras muchas horas de televisión hay quienes le consideran por derecho propio el Jimmy Fallon español.

Su versatilidad le ha permitido destacar en todo tipo de programas, además de ejercer como actor en varias ocasiones. A sus 51 años disfruta ahora del medio televisivo con Mask Singer, que regresa este miércoles 8 de abril a Antena 3 con su quinta edición.

"Es increíble cómo consiguen motivarme temporada tras temporada", destaca Arturo Valls en El HuffPost sobre la labor de la productora del programa –Fremantle– y la de Antena 3. Y no es tarea fácil cuando, asegura, "ya he probado todo".

"A veces me paro a pensar y digo 'madre mía, pero si es que en el mundo del espectáculo he actuado, he producido, he hecho comedia...'", reflexiona el presentador valenciano, que confiesa que una de sus cuentas pendientes es "hacer algo más dramático en ficción" o un formato "de entrevistas" u otro "con tono más documental".

"Me han puesto el cheque en blanco creativo: 'Venga, ¿qué te apetece hacer? ¿Lo producimos?'", recuerda Valls, que en caso de decantarse por una opción preferiría hacer un programa relacionado con la música en directo del corte de That’s my Jam, que presentó primero en Movistar Plus+ y después en TVE.

"Me puse máscaras porque siempre he querido encajar"

En Mask Singer, 12 famosos se esconden debajo de unas máscaras muy llamativas con las que intentan pasar desapercibidos. La tarea de los investigadores es averiguar sus identidades, pero no es sencillo.

Valls confiesa que hay ocasiones en las que le gustaría llevar puesta una de estas máscaras en su día a día. "Hay momentos en los que estoy con mi familia, mi pareja, mi hijo o mis amigos y me gustaría no estar para que no te estén observando".

El presentador cree que, de alguna manera, todos nos ponemos máscaras en algún momento. "Todos nos disfrazamos y nos convertimos en personas diferentes a las que somos al desnudo", afirma.

"Si de repente quieres mostrarte tu mejor versión, entonces te pones la máscara de 'a ver qué quiere oír esta persona...' creo que vas adaptando un poco personalidades". Al hilo de esta cuestión, Valls confiesa que en diferentes momentos de su vida "me puse muchas máscaras".

Los investigadores de Mask Singer (Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo, Ana Milán y Juan y Medio) junto a Arturo Valls ATRESMEDIA

"No tengo que ponerme un gran disfraz para hacer entretenimiento"

"Me ha gustado siempre intentar encajar o descubrir universos diferentes, ¿no? Ya en el final de la universidad, en el colegio, pues estaba con los repetidores, con los empollones, con los más pijos, con los más rebeldes...", comenta.

"Y para entrar ahí te pones un poco la máscara, te pones en ese mood, ¿no? Es por una cuestión de inquietud, de querer saber, de ponerte en el lugar del otro, y eso implica ponerte su máscara", prosigue Valls.

Cuando haces entretenimiento tampoco te creas que actúas mucho. Soy una persona bastante sociable, que le gusta que la gente alrededor se lo pase bien, se divierta... Me gusta el cachondeo, tampoco tengo que ponerme un gran disfraz", reflexiona el presentador de Mask Singer.

"Con la edad también es verdad que te vas quitando la máscara, se cae y ya está", explica Valls, que cree que es un proceso natural " a medida que vas cumpliendo años". Sin embargo, destaca la importancia de mantener siempre la afinidad "entre la persona y el personaje".

Renovación de investigadores en 'Mask Singer'

La quinta edición de Mask Singer llega este miércoles con novedades importantes. Las más destacadas, los fichajes de Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo y Juan y Medio como investigadores.

"Ya le dan un rollo totalmente diferente al programa", explica Valls sobre las nuevas incorporaciones, a los que hay que añadir a Ana Milán, que repite como investigadora. El presentador del formato asegura que en esta edición se van a ver cosas "totalmente distintas".

"Por ejemplo, se da la situación que estar bailando al lado de un loro. Y que de repente empiece a hacer el tonto y a perrear con el loro, y que ese loro imagínate quién puede ser...", cuenta Valls.

"Tenemos perfiles como Juan y Medio y Boris y Izaguirre, por ejemplo, que son dos personas totalmente distintas. Tienen trayectoria y tienen el entretenimiento metido en las venas. Ha sido una manera de disfrutar de esa que Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) por ejemplo, no la tenían, pero aportaban otra cosa", explica.

"Los dos han tirado de su experiencia para ir poco a poco aprendiendo y pillando los códigos del formato. Ver esa evolución ha sido muy entretenido. Me ha molado mucho ver el despiste inicial de Juan y Medio, por ejemplo, y cómo ha ido entendiendo la mecánica", concluye el presentador valenciano.