La autora de 'El cuento de la criada' señala qué debería aprender el mundo de lo ocurrido en España

La escritora Margaret Atwood, conocida por su bestseller El cuento de la criada, ha explicado lo que el mundo debería aprender y recordar de lo que sucedió en España con la dictadura de Franco.

En una entrevista en El Mundo, la autora es preguntada por la guerra de Ucrania y señala que siempre ha estado "bastante interesada en cómo se inician los totalitarismos, cómo permanecen en el poder y cómo continuaron en España y Portugal".

"Uno de los problemas con EEUU actualmente es que no recuerdan. Tampoco recuerdan la Guerra Fría ni los totalitarismos del siglo XX. Pero mucha otra gente sí los recuerda, particularmente en Europa del Este. Los polacos fueron invadidos por ambos lados. Ucrania ha sido invadida sin cesar también por ambos lados. Y cantidades enormes de personas murieron allí y en Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia...", ha señalado.

Atwood señala que uno de los verdaderos "dilemas morales" es si, en caso de agresión, debes defenderte o dejar que "te pisoteen". En cuanto a lo ocurrido en Ucrania, la escritora dice que "es un caso claro de agresión": "¿Te defiendes? Evidentemente, la respuesta es sí".

Hace unas semanas, en una entrevista en El País, la autora fue preguntada sobre si ha visto "trazas totalitarias" en Estados Unidos y subrayó que "una de las señales es cuando el poder ejecutivo y el judicial se funden", "cuando quienes crean las leyes, las hacen cumplir y las interpretan son los mismos".

"Así, nadie hace responsable al tirano. Ahora lo sabemos: Donald Trump estaba intentando hacer eso con el Departamento de Justicia", afirmó antes de ser cuestionada sobre si está de acuerdo con que Estados Unidos podría estar asomándose a una guerra civil.

"No de momento, pero no lo descarto: lo han hecho antes. No será un conflicto tan claramente separado como el primero. No será Sur contra Norte. La democracia americana está en peligro", advirtió.