Avisa a su jefe de que llegará tarde porque está en urgencias y la respuesta de él es para rebelarse

Hay jefes de todo tipo: los buenos, comprensivos, exigentes, tiranos y también verdaderos sinvergüenzas.

Es el caso de un hostelero cuya conversación por WhatsApp con una empleada ha publicado en TikTok la popular cuenta @soycamarero. En ella se ve cómo la trabajadora avisa a su responsable de que llegará tarde porque está en urgencias y anticipa que le mostrará el justificante.

"Buenas tardes, estoy en urgencias y no creo que me de tiempo a ir a las 4, iré en cuanto termine y te llevaré el justificante", dice esa persona.

Pero el jefe es demoledor en su respuesta: "Mira, yo esto es una cosa que no puede ser. [Una compañera] no viene y tú que vienes tarde. Yo lo siento mucho, pero tú entras a las 16 y a las 16.00 tienes que estar".

"El justificante de verdad que no lo quiero para nada", añade, a lo que la trabajadora responde: "Vale, gracias". Pero el jefe insiste: "Ya os dije que vuestros problemas, sintiéndolo mucho, son vuestros. Lo que no puede ser es que me falléis dos personas a la vez".

En las reacciones, numerosas personas han expresado su indignación, aunque hay quien defiende al empresario. "Hombre ante todo la salud por supuesto, avisar a las 15:07 cuando entras a la 16:00 tampoco es que sea de aplaudir. Creo que solo con una conversación de WhatsApp a medias no se puede valorar".

Y otros responden a eso: "¿Y si la urgencia es del hijo? Y si la urgencia ha sido de camino al trabajo o mientras te preparabas? Anda que...".