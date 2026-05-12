Sorpresa por cómo se ha despedido Nacho Abad de Ayuso: "La he visto mucho más delgada"

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a España tras su controvertido viaje a México, del que ha tenido que volver de forma apresurada tras varios choques con la presidenta Claudia Sheinbaum y personas de su espectro político.

Tras varios días sin aparecer en persona por los medios de comunicación, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha dejado ver por la cadena Cope, donde ha estado con Carlos Herrera, y por En boca de todos, el programa de Nacho Abad en las mañanas de Cuatro.

Allí ha respondido a lo que Pedro Sánchez ha dicho de ella durante su comparecencia conjunta con el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom. El presidente del Gobierno ha dicho de Ayuso que no quiere polemizar con una política "que es profesional en crear problemas y en confrontar".

Al acabar la entrevista, donde Ayuso ha podido hablar de todas las últimas polémicas que ha protagonizado, el presentador se ha despedido de ella con un llamativo: "La he visto mucho más delgada".

"Eh... bueno... eh...", ha dicho de primera la presidenta de la Comunidad de Madrid, que parece que no se espera la pregunta. "¿Está haciendo deporte?", le ha preguntado de nuevo el periodista.

"Todos los días. He aprendido que hay que hacer todos los días. No como una cuestión de operación bikini, no. Es un hábito de vida. Lo que hay que intentar es todos los días hacer algo y el día que no se puede, es el día que descansas", ha contado Ayuso.

Ha añadido Ayuso que hacer deporte "es invertir en salud también": "Creo que hay que vivir, cuando tenemos estamos profesiones, hay que vivir como atletas. Acostarse pronto, levantarse pronto, comer bien. Esas cosillas".

Nacho Abad ha comentado que él lo intenta pero que no siempre le sale. "El día que no te sale se celebra y no pasa nada y sin castigos. Y ahí la culpa te la tienes que quitar".