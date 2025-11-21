Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Buenafuente deja la frase más acertada como respuesta al 20% de jóvenes que apoyan el franquismo
Buenafuente deja la frase más acertada como respuesta al 20% de jóvenes que apoyan el franquismo 

"Igual la gente está confundiendo dictadura con que algo no les guste".

Andreu Buenafuente durante su monólogo en TVE
Andreu Buenafuente en TVE.

El presentador y cómico Andreu Buenafuente ha mandado un mensaje durante su monólogo en el programa de TVE Futuro imperfecto a todos aquellos jóvenes que defienden la dictadura de Francisco Franco y que la definieron en un informe del Centro de Investigaciones Sociológicas como "buena o muy buena".

Aprovechando que este jueves 20 de noviembre se cumplió el medio siglo de la muerte de Franco y de la llegada a España de la democracia, el humorista catalán quiso gastar dos minutos del programa para responder a estos pensamientos. 

"Os digo sin ninguna exageración que estamos camino de la dictadura", comenzó diciendo Buenafuente, ironizando sobre todos los mensajes que se dejan sobre el Gobierno de Sánchez. "Claro, mi madre lo vio y me llamó preocupada para decirme que otra dictadura", bromeó, añadiendo que "igual la gente está confundiendo dictadura con que algo no les guste como pasa cuando te ponen lentejas para comer y te las tienes que comer".

Buenafuente explicó que tuvo que mirar el significado en el diccionario a ver si había cambiado: "Tras buscar la definición, vio que una dictadura aplica la represión, elimina pluralismo político, restringe el uso de las lenguas, impide la libertad sexual, quita los derechos a las mujeres, censura España franquista incluso defendía la pena de muerte y prohibía la libertad de expresión. Si fuera una dictadura no podría decir nada de lo que he dicho".

La respuesta a los jóvenes 

Sobre ese 20% de jóvenes que apoyan el periodo, Buenafuente ha reconocido que le sorprendió leer ese titular y dejó la respuesta más acertada: "Igual influye no haberla vivido". 

"Quizás estos jóvenes han escuchado que 'Con Franco se vivía mejor', que es otra de las tonterías más grandes extendidas y, permitidme decir, que la frase es 'Con Franco se vivía a lo mejor'", ha añadido. 

Buenafuente, finalmente, ha sentenciado que "aprovechando los 50 años de su muerte a ver si lo enterramos ya de una vez por todas". "Enterrado está, pero a ver si nos ponemos todos encima y que no haya manera de que pueda resurgir el tema y quede soterrado en lo más profundo de la peor memoria de este país", ha concluido. 

