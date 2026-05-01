Le dicen por WhatsApp que un piso no tiene derecho a salón y su reacción es brutal: dos preguntas para aplaudir

Alquilar un piso para una sola persona es una tarea muy complicada porque la disponibilidad de viviendas a un precio asequible que no obligue a tener que pagar prácticamente la totalidad del salario es muy baja, especialmente en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga.

Sin embargo, ahora cada vez se está viendo más la tendencia de que, a la hora de alquilar habitaciones separadas, no se pueda usar el salón. Esto muchas veces es por el simple hecho de que están transformados en una habitación por parte de los caseros para así tener mayores ingresos.

En las últimas horas, se ha hecho viral en X la conversación que ha tenido por WhatsApp un joven llamado Raúl (@raulxch). Este ha preguntado por una habitación y la respuesta que ha recibido por parte de los propietarios con la explicación que le han dado es, como asegura, para tomárselo con humor más que en serio.

Tal y como se puede ver en el pantallazo de WhatsApp que ha publicado, le dicen el siguiente mensaje: "Hola, estoy programando las visitas para la próxima semana. Recuerdo que la habitación no tiene derecho a salón. Si te sigue interesando dime qué día podrías y a partir de las 21 tiene que ser, saludos".

La reacción del joven

Al leer esa parte de que no tiene salón el piso, Raúl le ha hecho una pregunta: "Y qué harás, ¿pondrás una verja en el salón?". Hora y media más tarde de ese mensaje, el joven ha vuelto a insistir en ese tema: "Una pregunta, ¿la verja estará electrificada?".

Al casero parece que no le ha gustado estos mensajes irónicos del posible inquilino y le ha contestado con un "tú eres tonto o eres tonto".

"Buscando habitación en Barcelona…. Te lo tienes que tomar con humor porque sino…", ha reflexionado Raúl en el tuit junto a esa captura de pantalla. En total, ya lleva más de 18.000 me gusta y centenares de respuestas de personas que le cuentan sus situaciones más surrealistas a la hora de alquilar un piso.