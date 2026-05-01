Le pide a un detective privado que le investigue a él mismo: al final se lleva una sorpresa tremenda

El detective David Blanco ha contado en el programa La Mina de la Gente, de Barro TV, presentado por la periodista argentina Mina Bonino, uno de los casos más surrealistas que ha vivido: cuando un cliente adinerado le pidió que le investigara a sí mismo.

"Fue el caso de un señor muy adinerado que llega al despacho y me dice: quiero que me investigue a mí mismo. Me dejó de piedra. Le dije: ¿cómo que le investigue a usted?", ha contado al inicio del vídeo publicado en el perfil de TikTok del citado programa (@barro.tv).

El motivo era muy sencillo: "Sí, sí, quiero saber hasta qué punto soy vulnerable. Si a mí me ponen un detective, ¿qué sabría un detective de mí?". Blanco aceptó, pero el problema de este caso era que el cliente ya vivía sabiendo que le estarían siguiendo e investigando, por lo que sería un encargo "trucado".

"Con eso no contaba"

"Estábamos como el gato y el ratón, nos ponía trampas, daba dos vueltas a la rotonda, se escapaba, él estaba aburrido. El hombre dijo: les he dado esquinazo a estos detectives toda la semana, no me van a pillar", ha relatado. Como solución, utilizaron una información obtenida a través de uno de sus amigos, con la que descubrieron que había quedado a cenar con el cliente: "Con eso no contaba".

Entonces reservaron una mesa y les sentaron al lado, por lo que pudieron enterarse de toda la conversación entre el cliente y su amigo: "No se enteraba porque no había hablado con esos detectives".

Sorpresa total

A la hora de entregar el informe, la sorpresa fue total para el cliente: "Llegó el hombre muy bravo, venga, quiero saber qué es lo que habéis sacado de mí, como diciendo que nos ha visto y pillado". El detective le entregó el dossier diciéndole: "Pues mire, usted tiene estas propiedades, esta casa, una casa en la playa, tal y cual; usted es vulnerable por aquí. Si alguien le quisiera hacer algo, pues tiene aquí un punto débil".

El hombre replicó alardeando de que no le podían seguir y la respuesta del detective le dejó a cuadros: "Pues dígale al del restaurante, a su amigo, que la próxima vez le lleve a un restaurante donde le hagan la carne un poquito más hecha, que se la dieron muy poco hecha".