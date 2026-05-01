Es el mercado, amigos: Oxfam denuncia que altos directivos españoles ganaron 98 veces el sueldo medio en 2025

Oxfam Intermón denuncia que los directivos de las empresas españolas más grandes ganaron 98 veces el sueldo medio del país en 2025, "lo que significa que los empleados con un sueldo promedio tendrían que trabajar prácticamente un siglo entero para ganar lo que un directivo percibe en un solo año".

Según un estudio elaborado por Oxfam Intermón junto a la Confederación Sindical Internacional (CSI) con motivo del Día Internacional del Trabajo, la remuneración media de los directores generales de las 12 mayores empresas españolas aumentó un 16 % en el último año.

En contraste, el sueldo medio de los trabajadores creció un 3,6 % en términos reales y desde 2019.

"La remuneración de los altos directivos de las grandes empresas alcanzan unas dimensiones desorbitadas, muy alejadas de lo que gana el común de las personas para costearse los gastos vitales", señala el responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermón, Miguel Alba.

"La remuneración de los altos directivos de las grandes empresas alcanzan unas dimensiones desorbitadas, muy alejadas de lo que gana el común de las personas para costearse los gastos vitales"

Alba pone como ejemplo los ingresos registrados en 2025 por algunos de estos directivos, entre ellos, los del propietario de Inditex, Amancio Ortega, que recibió 3.700 millones de dólares.

Distancia estructural entre directivos y asalariados

Según el estudio, que analiza 1.500 grandes empresas de 33 países, los directores generales de las mayores empresas del mundo registraron un aumento salarial del 11 % en términos reales en 2025, mientras que el salario real de la persona trabajadora promedio apenas creció un 0,5 %.

La creciente distancia entre los salarios de la alta dirección y el salario promedio de las personas de plantilla refleja una tendencia estructural: ejecutivos y accionistas acaparan una parte cada vez mayor del valor generado en el "pastel económico" mundial.

Y es que desde 2019, los salarios reales de los empleados han caído un 12 %, lo que equivale a haber trabajado gratis 108 días entre 2019 y 2025, mientras la remuneración de los directores generales ha crecido un 54 % desde los 5,5 millones de dólares en 2019 a los 8,4 millones en 2025.

Además, Oxfam advierte de que la riqueza de los milmillonarios ha alcanzado máximos históricos en 2026, elevando su riqueza a 1,5 billones, más que la de los 4.100 millones de personas más pobres.

En España, la riqueza de los 44 multimillonarios que hay en el país aumentó un 29,5 % en el último año y a día de hoy equivale al 13,8 % del PIB, mientras que la riqueza neta media de los hogares aumentó creció un 3 %.

Oxfam Intermón apunta a la necesidad de que los gobiernos limiten la remuneración de los directores generales y que graven de manera justa a los superricos, al tiempo que garanticen que los salarios mínimos se actualicen según la inflación para poder asegurar una vida digna.

"Estas medidas, además de redistribuir los ingresos, pueden crear economías que recompensen el trabajo, inviertan en las comunidades y hagan rendir cuentas a los poderosos", añade Alba.