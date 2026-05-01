Esta mujer habla muy claro sobre la prioridad nacional de Vox y la desmonta en pocos segundos

El debate sobre la prioridad nacional ha saltado a escena y a la palestra de la actualidad en las últimas semanas después de que desde la formación de Vox lo llevaran tanto a sus pactos autonómicos en Extremadura y Aragón como al Congreso de los Diputados.

Por ello, la periodista de El Intermedio Thais Villas ha salido a la calle para preguntar a personas anónimas sobre su opinión en un vídeo de la sección que tiene en el espacio de laSexta Hablando se enciende la gente.

"¿Quién cree que las ayudas sociales deben ser primero para los españoles y después, si queda algo, para el resto?", le ha preguntado a un grupo de tres mujeres y un hombre al lado de la Puerta del Sol de Madrid.

"Lo que yo entiendo es que tengan que cotizar, que están trabajando y haciendo todo lo que están haciendo el resto de los demás, per si yo estoy en España y soy española, primero yo y después el resto, yo soy una española 100%", afirmó una primera mujer.

La segunda se mostró contraria: "No opino eso. Opino que tienen los mismos derechos y si están colaborando aquí como todo el mundo se merecen los mismos derechos, no creo en la prioridad".

Por su parte, el hombre también se mostró partidario de "los derechos universales" porque, añadió, "todos nos merecemos una oportunidad porque nadie ha estado libre jamás y ni vamos a estar libres al tener dificultades en nuestras vidas".

La tajante opinión de una mujer

Sin embargo, fue la cuarta en hablar la que más se mojó respecto a esta medida y dio su punto de vista de forma tajante: "Es un despiste de los muchos que nos están haciendo para mirar hacia donde no hay que mirar. No me parece que lo más importante sea la prioridad nacional vista desde este ángulo y sí que haya servicios públicos de calidad para todo el mundo".

De hecho, esa misma mujer aseguró que le parece "una bomba de humo muy importante".

Además, también replicó a una mujer que sí que defendía que "a la gente de fuera se le den ayudas si están trabajando porque aquí se viene a trabajar y no a no hacer nada".

"¿A ti te parecería bien que si nos tuviéramos que marchar a Finlandia porque esto se pusiera complicado, llegáramos y aunque estuviéramos trabajando, si tenemos un problema sanitario nos la negaran?", le preguntó.