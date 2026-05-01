Alba Guijarro, psicóloga: "Si llevas mucho tiempo bajo una carga sostenida, tu sistema nervioso se satura y pierdes la capacidad de regular emociones con calma"

Hay etapas en las que la vida no da tregua: el ritmo aprieta, las responsabilidades se acumulan y el descanso se vuelve un lujo. En ese desgaste silencioso, casi sin darnos cuenta, empezamos a reaccionar peor, a perder la paciencia y a decir cosas que no encajan con cómo somos. Esto no siempre se debe a una falta de carácter o de control, sino que a veces es simplemente el resultado de haber aguantado demasiado tiempo sin parar.

Así lo explica la psicóloga Alba Guijarro, que habla de ese punto en el que el cuerpo y la mente dejan de ir de la mano. En un vídeo divulgativo que ha compartido en su cuenta de TikTok, la experta lanza una idea incómoda pero universal: a veces no hablamos peor a quienes más queremos porque “seamos así”, sino porque llevamos demasiado tiempo funcionando al límite. Es ahí donde la paciencia se rompe antes y la regulación emocional empieza a fallar.

Alba sitúa el foco en el desgaste acumulado, la falta de descanso, un ritmo exigente y la ausencia de espacios propios como factores que pueden llevarte al límite. "Si llevas mucho tiempo bajo una carga sostenida, tu sistema nervioso se satura y pierdes la capacidad de regular emociones con calma", explica en el vídeo, y añade que en ese estado el cerebro prioriza la supervivencia y la reacción rápida por encima de la pausa.

La ventana de tolerancia

Estas situaciones reducen la capacidad de pensar con calma, regular emociones y responder con paciencia, ya que “las respuestas emocionales ganan peso frente a las reflexivas”. Además, muchas veces lo pagamos con personas con las que tenemos más confianza, como la pareja, familia o amistades muy cercanas. “No porque se lo merezcan ni porque seas mala persona, sino que precisamente en ese contexto tu sistema baja la guardia”, explica Alba.

En psicología hay un concepto que encaja con esta descripción: la ventana de tolerancia. Esta se refiere al margen en el que una persona puede procesar lo que siente sin desbordarse. “Cuando la carga supera ese rango, aparecen la irritabilidad, el bloqueo, la sensación de desborde”, cuenta la experta. En otras palabras: no es solo mal humor, también puede haber un sistema nervioso sobrepasado por la carga.

Eso sí, la psicóloga insiste en que entender el mecanismo no significa excusar cualquier conducta. “La clave está en utilizar esta información para realizar ajustes internos, reconocer señales de saturación, bajar la carga cuando sea posible, cuidar el descanso y aprender formas más sanas de responder”, resume. Por ello, no se trata de “tener menos carácter”, sino de escuchar antes qué necesita el cuerpo y el entorno para no llegar al borde.