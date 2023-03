Una 'camarera de piso' muestra cómo han dejado unos clientes la habitación del hotel: indignante

"Yo quiero saber si es una casa son así de limpios", ha reprochado, con mucha ironía, la usuaria @lagustoza19 a través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok para denunciar cómo han dejado unos clientes una habitación del hotel en el que trabaja.

La imagen muestra desorden, suciedad y restos de basura de bebidas vacías y envoltorios de comida usados, entre otras muchas cosas. Los clientes, incluso, han llegado a dejar ropa tirada por las distintas zonas del lugar.

El vídeo con la queja de esta internauta ha acumulado desde su publicación 20.000 'me gusta' y cerca de 337.000 reproducciones en la plataforma.

Las camareras de piso, también conocidas como 'Kellys', son las encargadas de limpiar, ordenar y abastecer las habitaciones de un hotel para que tanto los huéspedes del momento como los venideros se encuentren el lugar lo más impecable posible.

Sin embargo, los empleados también piden coherencia a la hora de abandonar el lugar, y es que la forma en que han dejado este cuarto unos clientes es de lo más indignante.

"No entiendo como la gente puede dejar esto así", ha empezado diciendo la trabajadora. Al instante, ha mostrado a la cámara toda la basura que había tanto por las mesas como por el suelo y las camas del dormitorio y del baño.

"Me río porque no me queda otra (...) Yo quiero saber si en su casa son así de limpios. No hagan esto, por favor. Cuando vayan a un hotel, aunque haya una persona que limpie y haga de todo, compórtense. Esto da vergüenza", ha sentenciado la usuaria para concluir con su queja.