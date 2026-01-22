Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Carles Francino alza la voz y deja una reflexión impecable contra los que aprovechan Adamuz para sacar rédito político
"No podemos dejarnos vencer".

Carles Francino, presentador de 'La Ventana' (Cadena SER)
El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo se ha cobrado la vida de 45 personas. Al hilo de esto, Carles Francino, presentador de La Ventana, hizo un alegato en defensa del tren como medio de transporte

Y lo ha hecho tras escuchar y ver numerosos intentos por desacreditar la red ferroviaria y de paso, también al Gobierno, al que muchos están culpando de la tragedia pese a que la investigación está en una fase muy preliminar. "Por favor, no transmitamos un mensaje de psicosis", pidió el periodista de la SER.

Al hilo de esto, durante una de sus intervenciones en el programa, Carles Francino quiso dejar claro que lo que ha pasado "es una desgracia, una tragedia", y que hay que saber "por qué ha ocurrido" y "si se ha podido evitar".

"El tren es muy seguro"

Asimismo, lanzó un alegato en defensa del tren en nuestro país, asegurando que sigue siendo un medio de transporte "muy seguro, mucho más seguro que otros". Seguidamente después, lanzó un mensaje a los que quieren sacar rédito político de la tragedia. 

"No podemos dejarnos vencer por los que quieren convertir todo esto en un aquelarre de miedo y de incertidumbre", dijo Carles Francino, que remató sus palabras señalando que el trabajo de los periodistas es contrastar la información y desmentir los bulos. 

"Esto, desde luego, no lo vamos a secundar", aseguró el periodista catalán, quien se mostró rotundo contra la desinformación y los bulos que empezaron a circular pocas horas después del accidente de Adamuz. 

Lo que dijo Miguel Bosé

Al margen de agitadores y activistas de ultraderecha, otros personajes públicos se manifestaron contra el Gobierno aprovechando la tragedia de Adamuz. Miguel Bosé fue uno de ellos

Para el artista, el accidente ferroviario es "otra tragedia más que podría haberse evitado, otra de muchas tantas, constantes y sin tregua". Asimismo, aprovechó para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez

"Una vez más demuestran su incapacidad y su desprecio hacia los españoles y hacia España entera", señaló en redes sociales, donde calificó al Gobierno de "tóxico".

