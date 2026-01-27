Carlos Alsina cita a Santa Teresa para opinar sobre la última medida de Pedro Sánchez: "Lo importante es la bondad"

El periodista Carlos Alsina, director y presentador del programa Más de uno en Onda Cero, se ha pasado este martes por Espejo Público para analizar la actualidad política de la mano de Susanna Griso.

La presentadora de Antena 3 le ha preguntado por la última medida en materia migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, que acaba de aprobar la regularización extraordinaria de medio millón de personas extranjeras.

Una medida pactada con Podemos que busca dar solución a la situación de 500.000 inmigrantes llegados a comunidades autónomas, e intentar eliminar así la tensión social que tiene lugar en algunos municipios de nuestro país.

Elogia a Pedro Sánchez, con referencia eclesiástica

Por todo ello le ha preguntado Susanna Griso a Carlos Alsina, quien ha sido muy claro al opinar sobre esta cuestión: "¿Crees que es una cortina de humo como dice el PP, más allá de la bondad de esta medida?".

"A mí me parece que lo importante es lo segundo; es la bondad de esta medida. Y si es una cortina de humo, y si le sirve al Gobierno para distraer la atención me da un poco igual en este momento", ha afirmado Carlos Alsina en Espejo Público.

El periodista de Onda Cero, además, ha citado a Santa Teresa de Jesús, nacida en Ávila en 1515 y canonizada en 1622, para ilustrar su opinión sobre la regularización de medio millón de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Hoy invoco yo a Santa Teresa, que dijo que dios escribe recto con renglones torcidos. Yo creo que en este asunto, el presidente Sánchez ha escrito recto con renglones torcidos", ha opinado ante la atenta mirada de Susanna Griso.

"Es una buena medida"

Dicho esto, Carlos Alsina ha argumentado por qué cree que es "una buena medida". "Es una medida necesaria para, se calcula que 500.000 personas o más que están en España ya. Son personas que no es que vayan a venir, es que ya están aquí, llevan años aquí, años trabajando aquí, y lo que no tienen son papeles ni forma de tener los papales porque no se les ha abierto la ventana para conseguir regularizar su situación", ha afirmado el periodista.

Para Carlos Alsina, que se haya regularizado la situación "es una cosa muy importante para cualquier persona porque necesita la tranquilidad de poder saber que independientemente del signo del gobierno de turno, no van a ser deportados".

Al hilo de esto, el comunicador de Onda Cero ha insistido en que esta es una "buena medida", pero ha matizado que lo idóneo sería que "saliera del Parlamento y que fuera una ley y no un decreto, y que contara con el apoyo de la mayoría de los grupos y no solo de uno".