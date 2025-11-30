Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Carlos Alsina revela lo que le dicen algunos jóvenes por la calle y su reflexión es para enseñarla en más de un colegio
"Me parece imposible".

Sergio Coto
Sergio Coto
Carlos Alsina, en una entrevista en 'laSexta Xplica'.
Carlos Alsina, en una entrevista en 'laSexta Xplica'.

El periodista Carlos Alsina, Premio Luca de Tena 2025, Antena de oro en radio y Premio de Periodismo Francisco Cerecedo en el año 2023, ha hablado en una entrevista en laSextaXplica de cómo los jóvenes se suelen informar a través de las redes sociales, con una reflexión para tomar nota.

En una charla que ha mantenido con el presentador José Yélamo, le ha preguntado sobre ello y el presentador de Más de Uno ha hablado con gran claridad. "Yo no soy de culparnos a los que ya estamos haciendo los programas", ha señalado. 

"Lo que sabemos hacer es lo que hemos ido aprendiendo y tiene mucho que ver con cómo se consumía la información tradicionalmente y cómo se consume la información en la radio generalista en España. En ese sentido, ha cambiado bastante poco. La radio es el medio más estable", ha razonado

Carlos Alsina ha justificado que en la radio se pueden "permitir algunos lujos". "Poder, durante 15 minutos, explicar un solo tema. El sermón que yo hago son 10 minutos mínimo, sólo habla un tipo. Muchas personas jóvenes me dicen, 'yo le veo a usted mucho en YouTube, en TikTok o en el insta'. Ahí son fragmentos, trocitos. Mi planteamiento es cómo se resumen 12 minutos de argumentación en 30 segundos. Me parece imposible", ha reconocido.

José Yélamo le ha hablado de que el último 'CIS catalán' refleja que los votantes de formaciones extremistas han defendido que prefieren informarse en redes sociales y menos los medios convencionales. "Parece que, a menos medios convencionales, más ultraderecha", ha señalado el presentador de laSextaXplica

"Creo que es un fenómeno que se retroalimenta. Desde esas opciones, lo vimos con el éxito de Trump. Desde esas opciones que están en los extremos, se cultiva ser antisistema. El sistema son sólo las instituciones, la monarquía, sino los medios de comunicación tradicionales, que formamos parte, diciéndolo de una manera cursi, de la arquitectura institucional", ha justificado.

