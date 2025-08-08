Carlos Bardem alza la voz ante lo que está pasando en Gaza: "Las palabras, siendo fundamentales, no bastan"

El actor Carlos Bardem ha publicado un mensaje desde su perfil en la red social X en la que ha denunciado la situación que se vive en Gaza y ha reclamado acciones reales contra Israel.

Al igual que han hecho otros usuarios, el intérprete ha compartido una imagen en la que aseguran que "esta persona codena el genocidio en Gaza". Tras ello, ha puesto un duro mensaje.

"Las palabras, siendo fundamentales, no bastan. Un Genocidio exige actuar para detenerlo, no solo condenarlo", ha señalado en la primera parte del mensaje Carlos Bardem.

El actor ha explicado que lo ocurrido en Gaza "exige excluir a Israel de todos los foros internacionales, un boicot político y económico como el que se hizo a la Sudáfrica del apartheid".

En un segundo mensaje en la red social X, Carlos Bardem ha defendido que la situación "exige fuerzas internacionales de interposición que detengan este crimen y abran pasillos humanitarios".

El actor ha cerrado su mensaje con dos frases, en mayúsculas y entre exclamaciones. "¡NO AL GENOCIDIO! ¡FREE PALESTINE (PALESTINA LIBRE)!", ha justificado el intérprete español.