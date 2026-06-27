El "histórico" momento que ha vivido Juan Carlos Rivero minutos antes del España-Uruguay

El partido entre Uruguay y España con el que se cierra el Grupo H de este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ha estado en peligro durante todo el día por algo no relacionado con el fútbol: el clima.

En el otro partido del grupo, Cabo Verde y Arabia Saudí se disputan también una plaza —segunda o tercera— para estar en la siguiente fase, ya que también se clasifican algunos terceros.

La llegada de la Onda Tropical 11 a la costa del Pacífico mexicano mantiene en alerta a la organización ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas eléctricas sobre Guadalajara durante el horario del partido, las 02:00 de la mañana hora española.

Como recoge la cadena SER, los pronósticos meteorológicos sitúan el mayor riesgo entre las 16:00 y las 22:00 —hora local—, una franja que coincide con el inicio del encuentro, programado para las 18:00.

Además de precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado, la principal preocupación son las descargas eléctricas, ya que el protocolo de seguridad del Mundial obliga a detener inmediatamente el juego si se detecta un rayo en un radio de 13 kilómetros alrededor del estadio.

De momento, el partido parece que se va a jugar pero los que han padecido todo esto han sido los comentaristas de TVE, que han visto como les caía un chaparrón encima de aúpa en pleno directo.

"El agua cae con mucha intensidad. Estas cosas han pasado a veces. Yo recuerdo en Dortmund algo parecido en un partido de la Champions. Mira tú por donde, nos está cayendo la mundial", ha dicho Rivero.

Por otro lado, Mario Suárez no paraba de repetir que era un momento "histórico". Lo histórico era que estaban en una zona donde no había techo y se han empapado mientras comentaban sus impresiones en la previa del encuentro.