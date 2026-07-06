Le dicen a un italiano que se vuelva a su país y su reacción está siendo muy aplaudida: "Escúchame personaje..."

El dueño del restaurante italiano de Fuengirola (Málaga) La corte italiana ha respondido en las redes sociales del propio establecimiento a alguno de los comentarios racistas que recibe. Concretamente, ha contestado a uno que le decía lo siguiente: "Vuelve a tu país, mafioso, en lugar de venir aquí a quitarles el trabajo a los españoles".

El dueño ha reaccionado de forma muy tajante: "Este es un comentario que recibimos muy a menudo, pero hay algo que mucha gente no entiende, y es que llevamos más de siete años aquí, siete años levantándonos cada mañana para abrir nuestro restaurante y siete años de mucho trabajo, de impuestos pagados y, sobre todo, de recibir al cliente con muchas sonrisas".

"Así que escúchame personaje, que no estamos quitando el trabajo a nadie. Simplemente hemos construido nuestro proyecto con esfuerzo, como haría cualquier otra persona", ha proseguido el hostelero, que define a su restaurante como uno destinado a los amantes de la comida italiana ya que, añade en la descripción, es "una experiencia de buen gusto frente al mar".

Finalmente, el protagonista del vídeo ha afirmado que nunca han molestado a nadie y ha dejado claro que simplemente quieren dedicarse a lo que mejor les sale, que es "cocinar la auténtica comida italiana".

"No deberíamos juzgar a una persona por el país del que viene, si no por el trabajo que hace y cómo trata a los demás. Por eso, si quieres probar la auténtica cocina italiana sin prejuicios, te esperamos aquí, en La corte italiana", ha concluido en un vídeo que ha sido muy aplaudido.

Por ejemplo, en TikTok lleva ya más de 480.000 reproducciones, ha superado los 28.000 me gusta y ha acumulado más de 1.500 comentarios en los que otros usuarios y clientes les dan las gracias por su trabajo y les piden que no hagan caso a este tipo de proclamas racistas.