Queman una sábana con una colilla y montan una investigación para encontrar al culpable digna de las mejores series policiacas: "CSI Triana"

El ingenio no tiene límites, y en este vecindario de Sevilla han montado una investigación propia de la aplaudida serie CSI para encontrar al infractor que arrojó una colilla por el balcón que acabó quemando la sábana que había tendido otro vecino.

"Con esta sorpresa nos hemos encontrado el pasado sábado 5 de junio. ¿Con qué clase de personas convivimos en este bloque?", se pregunta el denunciante en un cartel. En el mismo folio aporta fotos de la sábana quemada además de una imagen del protagonista de CSI: Miami, el Teniente Horatio Caine.

Según las deducciones hechas por esta persona, la colilla en cuestión "viene del patio del ojo correspondiente a las puertas del séptimo piso para arriba o de la azotea". "Igual que ha sido una sábana podría haber sido una prenda de mucho valor", denuncia.

Sin embargo, lo más llamativo del cartel es el aviso que se puede leer al final: "Hemos denunciado y puesto a disposición de las autoridades la colilla para que se hagan las investigaciones oportunas".

Las consecuencias legales

En este punto cabe preguntarse qué consecuencias legales podría tener un acto incívico como este. La legislación española establece que quien ocasiona un perjuicio a otro por una actuación negligente debe reparar el daño, por lo que el afectado podría reclamar el coste de las prendas y otros desperfectos que se hayan producido.

La situación puede agravarse si el fuego se propaga más allá de la ropa y afecta a viviendas, fachadas o zonas comunes del edificio. En esos supuestos, además de la responsabilidad civil, podrían entrar en juego posibles responsabilidades penales si se aprecia una imprudencia grave o un riesgo para la seguridad de las personas.

La clave suele estar en la prueba. Para que prospere una reclamación, debe demostrarse que la colilla procedía de un balcón concreto y que fue la causa directa de los daños, algo que puede acreditarse mediante testigos, grabaciones o informes periciales