La predicción del doctor Cavadas sobre las mascarillas que se ha cumplido

En octubre del 2020, con solo medio año de pandemia y sin saber cómo iba a ser el futuro y cuánto iba a durar, el prestigioso cirujano valenciano Pedro Cavadas lanzó una predicción: la mascarilla nos iba a acompañar dos años de manera obligatoria y luego opcional.

Y así fue, el pasado 20 de abril las mascarillas desaparecieron de los interiores, aunque se mantuvo en algunos espacios concretos como el del transporte público. El próximo martes, está previsto que el Gobierno apruebe en el Consejo de Ministros la supresión de los cubrebocas en el transporte público.

En la rueda de prensa donde la ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzó esta modificación del uso de la mascarilla no mencionó los espacios sociosanitarios, donde todavía permanecerá su obligatoriedad. Salvo para ir a centros médicos, farmacias, ópticas, clínicas dentales o residencias, ya no va a ser necesaria llevar una mascarilla encima.

Dos años y medio después de la predicción de Cavadas se ha cumplido. Una más. Durante toda la pandemia, el cirujano valenciano se ha hecho viral por haber anticipado el futuro.

Llamativa fue la que hizo a finales de enero del 2020, cuando advirtió que por evolución biológica iba a haber un virus de origen zoonico, que se transmite por el aire que diezme la población.

Además, comentó que viendo lo que estaba pasando en China en aquellos meses se podía prever lo que iba a pasar en el resto del mundo.

"Cuando China, que no es el país más transparente del mundo, y mis dos hijas son chinas, por tanto, puedo permitirme hablar de ello, aparenta transparencia desde el minuto uno, a mí me preocupa. Cuando se construye un hospital con 800 retroexcavadoras de cien toneladas y se construye un megahospital en tres semanas, es que no van en broma", avisó. En marzo del 2020, todo el mundo estaba encerrado en sus casas para frenar la expansión del coronavirus.