Álvarez de Toledo ataca a Bolaños y se lleva esta réplica del ministro: un recordatorio que lo dice todo

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, han mantenido un tenso rifirrafe durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles a raíz de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado.

La dirigente 'popular' pidió una ovación para la Machado y cargó contra el Gobierno por no felicitarla: "Qué miedo le tienen a Maduro, son rehenes de un narco dictador. María Corina encarna todo lo que ustedes desprecian, que son la verdad, la justicia y a las mujeres libres, fuertes y que no se dejan utilizar y menos con fines electorales impuros".

"Ustedes alientan el odio, agitan el péndulo y vuelven con Franco sin atreverse a llamar dictador a Madura, este gobierno no se representa ni a si mismo y por eso pido que aplaudamos a María Corina Machado, heroína de la democracia y Premio Nobel de la Paz", ha añadido Álvarez de Toledo, antes de que los diputados del PP entre otros dieran una gran ovación a la opositora venezolana.

Ante estos aplausos, Bolaños se ha dirigido primero al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Cuidado que su grupo aplaude más a María Corina que usted y ya les conocemos, que de un día para otro lanzan por la ventana a sus líderes". Tras estas primeras palabras, ha atacado a Álvarez de Toledo diciéndole que "representa la parte más carca y vintage del del PP".

"Abre un debate contra las mujeres y su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que es un debate que no existe en toda Europa y solo en un PP carca y reaccionario", ha sentenciado, pidiendo a la diputada que lea "los puntos 26 y 36 del informe de la Comisión de Venecia".

Finalmente, Bolaños le ha reprochado que quiera hacer "guerra hasta del Nobel de la Paz" y la ha calificado de "incorregible". "Veo que usted es implacable contra las dictaduras, pero le voy a decir dos que, por lo que sea, se le ha ido pasando: ¿por qué no condena usted de manera implacable la dictadura franquista en España y la dictadura de Videla en Argentina?", ha concluido.