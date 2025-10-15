Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Álvarez de Toledo ataca a Bolaños y se lleva esta réplica del ministro: un recordatorio que lo dice todo
Virales

Virales

Álvarez de Toledo ataca a Bolaños y se lleva esta réplica del ministro: un recordatorio que lo dice todo

Ha ocurrido en la sesión de control a raíz del Nobel de la Paz.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Bolaños y Álvarez de Toledo en el Congreso.El HuffPost

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, han mantenido un tenso rifirrafe durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles a raíz de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado. 

La dirigente 'popular' pidió una ovación para la Machado y cargó contra el Gobierno por no felicitarla: "Qué miedo le tienen a Maduro, son rehenes de un narco dictador. María Corina encarna todo lo que ustedes desprecian, que son la verdad, la justicia y a las mujeres libres, fuertes y que no se dejan utilizar y menos con fines electorales impuros".

"Ustedes alientan el odio, agitan el péndulo y vuelven con Franco sin atreverse a llamar dictador a Madura, este gobierno no se representa ni a si mismo y por eso pido que aplaudamos a María Corina Machado, heroína de la democracia y Premio Nobel de la Paz", ha añadido Álvarez de Toledo, antes de que los diputados del PP entre otros dieran una gran ovación a la opositora venezolana.

Ante estos aplausos, Bolaños se ha dirigido primero al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Cuidado que su grupo aplaude más a María Corina que usted y ya les conocemos, que de un día para otro lanzan por la ventana a sus líderes". Tras estas primeras palabras, ha atacado a Álvarez de Toledo diciéndole que "representa la parte más carca y vintage del del PP".

"Abre un debate contra las mujeres y su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que es un debate que no existe en toda Europa y solo en un PP carca y reaccionario", ha sentenciado, pidiendo a la diputada que lea "los puntos 26 y 36 del informe de la Comisión de Venecia".

Finalmente, Bolaños le ha reprochado que quiera hacer "guerra hasta del Nobel de la Paz" y la ha calificado de "incorregible". "Veo que usted es implacable contra las dictaduras, pero le voy a decir dos que, por lo que sea, se le ha ido pasando: ¿por qué no condena usted de manera implacable la dictadura franquista en España y la dictadura de Videla en Argentina?", ha concluido.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 