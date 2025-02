Chicote da una lección total cuando le dicen que él ha salido del barrio pero el barrio no ha salido de él

El cocinero Alberto Chicote ha dado una emocionada respuesta cuando, durante una entrevista, le han preguntado por Carabanchel Alto, el barrio de Madrid donde nació y creció.

"Un día escuché a Javier del Pino que le decían: tú has salido del barrio, pero el barrio no ha salido de ti. ¿A ti te pasa con Carabanchel alto algo parecido?", le han preguntado durante una entrevista en Herrera en Cope.

"No lo explicaría del mismo modo, pero sí diría que yo me esfuerzo por seguir teniendo presente dónde nací, dónde me crié y cuál fue el ambiente en el que estuve. Además, a mí eso me hace sentir terriblemente agradecido porque en aquellos momentos mi barrio era un barrio muy cabrón", ha respondido el chef.

"Un barrio donde mucha gente que yo conocí que iba al colegio o que nos veíamos por allí todos aquellos en los años 80 cayeron, cuando digo cayeron es que murieron víctimas de la heroína, de las drogas y un ambiente... se me ponen los pelos de punta... muy complicado", ha recordado Chicote.

"Y digo que me siento agradecido porque mis padres supieron mantenernos muy al margen de todo aquello. No es que ni mi hermano ni yo quisiéramos tirarnos allí a la jeringuilla, pero es verdad que nos supieron mantener al margen y un poco fuera de ese ambiente que era el que nos envolvía", ha proseguido.

Por eso, Chicote ha asegurado que "a dios gracias" tuvo una infancia y una juventud "todo lo feliz que uno se espera": "Lo recuerdo con mucho cariño y mi barrio sigue siendo mi barrio y ya está. No hay más que hablar".