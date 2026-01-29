Chris Hemsworth está en España y este es su veredicto sobre el país de su mujer, Elsa Pataky: lo resume en dos palabras

El actor australiano Chris Hemsworth, conocido por dar vida al superhéroe Thor, está en España estos días para promocionar su nueva película, Ruta de escape, donde se pone en la piel de un escurridizo ladrón que tiene desconcertada a la policía.

Desde Madrid, donde se ha alojado, ha subido un video a la red social Instagram, donde deja muy clara cuál es su relación con nuestro país. "¡Viva España!", exclama el actor, que demuestra así su idilio con el país de su esposa, la también actriz Elsa Pataky.

Chris Hemsworth informa a sus seguidores de que está en la "preciosa Madrid" y que le encanta estar en la capital española. "Muchas gracias a todos por recibirme", dice el australiano, que llena de halagos a la ciudad natal de su mujer.

"La comida es increíble, la gente es maravillosa", afirma Chris Hemsworth, que al mismo tiempo informa de que el tiempo "ha estado un poco lluvioso", aunque en el momento del video había mejorado "un poco".

Todo ello mientras su móvil apunta a la Gran Vía madrileña. "Impresionante cielo azul", sentencia el actor, entre cuyo repertorio cinematográfico figuran películas tan taquilleras como The Avengers.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Chris Hemsworth y Elsa Pataky?

Elsa Pataky y Chris Hemsworth llevan algo más de 15 años juntos. Su historia de amor se remonta al año 2010, cuando se conocieron a través de la profesora de dicción en inglés.

En diciembre de ese mismo año se casaron y actualmente son una de las parejas más sólidas de Hollywood. Tienen tres hijos, India Rose, de 13 años, y los mellizos Tristan y Sasha, de 11 años.

¿Dónde vive la pareja?

Chris Hemsworth y Elsa Pataky residen junto a sus hijos en las cercanías de Byron Bay, una exclusiva zona costera en el estado de Nueva Gales del Sur, Australia.

Se mudaron allí en 2014 para alejarse del ajetreo de Los Ángeles y criar a sus tres hijos, apostando por un entorno natural. Sin embargo, la pareja viaja frecuentemente a España por vacaciones y compromisos profesionales.