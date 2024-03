Compara los estándares de belleza entre Europa y Venezuela: "Había que hacerlo sí o sí"

La usuaria de TikTok @jenniferarlia29 ha expresado los estándares de belleza que había que cumplir "sí o sí" en Venezuela para no ser criticada y ha hecho un alegado aplaudido entre los casi 2.000 comentarios que ha recibido.

"Ahora que me mudé en Europa me di cuenta de que cada quien está pendiente de lo suyo", ha expresado al inicio del vídeo, que cuenta con 453.100 visualizaciones y casi 35.000 'me gusta'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ha matizado que no se refiere a su familia, sino a sus compañeros del colegio. "El primero es el cabello que debe ser largo y liso, con queratinas, tratamientos de todo porque si no, las personas, incluso mujeres, se burlaban del cabello rizado", ha expresado, aclarando que se burlaban de ese tipo de cabello.

Otro prejuicio era el de las caderas y los glútoes: "Si una mujer no tenía buenos glúteos esa mujer era una tabla o que no hacía ejercicio y tenía que comer más". "Increible también como se burlaban también de algunos trabajos como meseras o los que lavan los platos son vistos como denigrantes", ha expresado.

"Aquí soy mesera y han trabajado conmigo hijos de dueños de tiendas que no necesitan trabajar pero quieren que lo hagan para que sepan lo es y absolutamente nadie dice nada", ha concluido.