Comparte lo que ha desayunado en Córdoba y asegura que "la gente que desayuna fuera de Andalucía no sabe desayunar"

El tuitero Lucio Anneo Séneca (@senecacordobes1) ha subido una fotografía a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, enseñando lo que ha desayunado en un bar de Córdoba.

"La gente que desayuna fuera de Andalucía no sabe desayunar... Dentro de Andalucía, los cordobeses 'semos' gente superior porque el jamón se pone en pizcos y así no te llevas la loncha", ha asegurado el usuario.

"Córdoba debería de ser la capital del mundo de nuevo, así todos serían felices desayunando", ha añadido el tuitero, consiguiendo con su publicación más de 300.000 visualizaciones, 2.000 'me gustas' y más de 500 comentarios.

Y, como no podía ser de otra manera, hay quienes le han dado la razón, pero también hay otros que se han llevado las manos a la cabeza con esta afirmación.

"Soy hija de cordobés y, por eso, la cocina cordobesa ha estado siempre presente en mi mesa (y la gallega). Sí, todos seríamos más felices con desayunos, comidas y cenas de Córdoba", ha comentado una tuitera.

"Ay, Lucio, ¡que no me apetece esa tostada! Ese jamón no tiene el colorcito que a mí me gusta. Y… odio los tacos de jamón, prefiero lonchas bien finas", ha apuntado otra tuitero.

"Amo Córdoba, pero siento decirte que fuera de Andalucía hay más vida. Hay un lugar llamado Badajoz... y es la capital del desayuno. Adivina por qué (y también tenemos buen jamón)", ha contestado también otra internauta.