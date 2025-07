Comparte en una imagen lo que le han hecho en la cafetería de un hospital y se caldean los ánimos: "No me puedo creer que alguien considere esto normal"

La queja de un cliente de la cafetería de un hospital de una ciudad española ha caldeado el ambiente, puesto que son muchos los que consideran que ha sido víctima de un abuso y muchos otros los que creen que lo que le ha pasado es normal.

"¿Hablamos de abusos? Cuando no estás en un sitio como este por gusto. No me puedo creer que alguien considere esto normal…ojo que el extra de mantequilla y de mermelada son las típicas tarrinas que se suelen poner 1 y 1", ha escrito el usuario de Threads txakaly junto a una foto en la que se ve el ticket.

Ahí se puede ver cómo le cobraron 1,35 euros por cada café, pero también un extra de 10 céntimos por cada hielo que pidió. El extra de mantequilla o de mermelada le salió por 0,45 céntimos cada uno.

"¿Tres euros por desayuno te parece caro? Tú sales poco de casa...", le ha respondido rápidamente una persona. "¿¿Desayuno para 3 personas 9€ te parece caro??? No sé yo donde desayunáis vosotros…", apunta otro. "Nunca vi una cafetería de hospital tan barata!!", dice uno más.

Pero son muchos los que apuntan en una dirección completamente diferente. "Estamos hablando de un servicio público. De una concesión. Es vergonzoso. Que pongan los precios de la cafetería del Congreso, verás como nadie se queja", lamenta una persona.

"A mí me cuesta 5€ para dos con mollete aceite tomate y jamón serrano, este me parece caro", afirma otro.