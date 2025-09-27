Cuelgan un cartel en el ascensor de un edificio que hay que leer dos (o tres) veces: vaya lío

En la comunidad de vecinos de este edificio de Argentina ya se deben haber acostumbrado a este ascensor. Pero imagínate que alguien viva en el decimoquinto piso y tenga una visita. Las comunidades de vecinos son historias independientes que darían para un libro o una serie, al estilo La Que Se Avecina, porque el lío que tiene que montar para llegar allí es de aúpa.

En realidad es más fácil de lo que parece, pero han colgado un cartel que habría que leer un par de veces y luego frotarse a los ojos para comprobar que es real lo que se está leyendo.

Ese ascensor tiene un gran problema y es que no para en el piso 15, por alguna razón, probablemente técnica. La solución, hasta que lo puedan arreglar, han propuesto algo todavía más divertido: "El ascensor no para en el piso 15. Bajar en el 14 (y subir) o en el 16 (y bajar)".

Si no te apetece subir escaleras, más vale que esperes unos segundos más y bajes en el piso 16, y si te da igual, te ahorras unos segundillos parando en el 14. Las reacciones han empezado a surgir de gente que alucina y de otros tantos que emplean la ironía, como acostumbra en la red social X—antes Twitter—.

"Todo por no avisar para que lo arreglen urgente, esos interruptores tienen mucha vida", ha expresado el usuario Luis Miguel, que ha puesto la lupa en la antigüedad del ascensor. O al menos, en la parte que se puede ver en el tuit de @LiosdeVecinos, que acostumbra a publicar este tipo de situaciones.

Una usuaria argentina también ha tirado de sarcasmo: "Los argentinos somos precisos". Para otros usuarios, como @rsarenilla, no es otra cosa que "una chorrada". El cartel lleva apenas unas horas publicado y ya ha acumulado miles de visualizaciones.