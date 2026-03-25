Javier Cámara se pronuncia, inapelable, sobre el "no a la guerra" de Bardem en los Oscar: "Tú opinión no debería pasarte factura"

Javier Bardem sigue dando que hablar (y mucho) tras convertirse en uno de los protagonistas de los Premios Oscar 2026. No estaba nominado, pero acaparó toda su atención por su reivindicación política acerca del conflicto en Irán, comenzado por EEUU e Israel cuando bombardearon el país.

La ganadora de la noche fue Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, que se llevó cinco estatuillas. Para Bardem, en cambio, es una reivindicación tras otra, sin miedo a las consecuencias que pueda tener en su carrera en Hollywood. De eso precisamente ha hablado el director y actor Javier Cámara durante la promoción de 53 domingos.

En unas declaraciones a Europa Press, Cámara ha opinado sobre el "no a la guerra" y el "libertad para Palestina" que Bardem pronunció justo antes de dar paso a los nominados a Mejor Película Internacional (que ganó Sentimental Value): "Vivimos en tiempos muy polarizados, disparatados y dar tu opinión no debería pasarte factura".

"Somos ciudadanos más que artistas"

Cámara defiende que "somos ciudadanos más que artistas" y que estos, ante un micrófono delante, tienen la libertad y, sobre todo, "el derecho y la tranquilidad para dar tu opinión sobre las cosas".

"Me parece muy importante y muy interesante lo que hizo Bardem en los Oscars. Me resultó muy paradójico y también puedo llegar a entender el posicionamiento de muchos actores en esta sociedad tan extraña como es EEUU ante la falta de lo que dijeron", ha expresado.

Aun así, entiende que cada uno "tiene la libertad para hacer lo que quiera", pero le parece "muy bien" y "fantástico" su reivindicación. Esa es precisamente la libertad como ciudadanos para "decir lo que pensamos sin que tenga que pasar ninguna factura ni ninguna represalia".

Y concluye: "Eso sería una democracia sana y una democracia lógica, que cada uno pudiera decir, sin herir los sentimientos de nadie, lo que piensa".