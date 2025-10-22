Cuenta cómo ha sido "la peor cita" de toda su vida: el manual de lo que NO hay que hacer

El creador de contenido Rodrigo Reategui (@rodrigoreate) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cómo ha sido la que literalmente define como la peor cita de su vida.

Y, al relatar su experiencia, no cuesta nada entender el motivo de esta afirmación, ya que en la supuesta quedada romántica del usuario no fueron dos, sino tres: él, su cita y el racismo.

"Acabo de tener la peor primera cita de toda mi vida. ¡Puta madre! Ya bueno, pasa que salí con ese chico español, y a todo esto yo me pongo bien nervioso cuando conozco a alguien, ¿ya?", ha comenzado contando el usuario.

"Entonces empezaron las típicas preguntas de cómo te llamas, cuántos años tienes, de dónde eres... Y yo le dije: 'Ah, soy de Lima, Perú'. Y me dijo: ¿Perú? Y yo: 'Sí, Perú, ¿por?'. Y me dijo: 'No sé si deba decirte esto...'. Y yo: ¿Qué cosa?", ha recordado el tiktoker.

"Y de la nada sacó su celular y de la nada me saca esto", ha manifestado, impactado, justo antes de enseñar una fotografía de Afganistan convertida en meme en la que que pone: "¿Perú o Afganistán?".

"Adivina si es Perú o Afganistán... Y yo como ok... O sea intenté, como que dije: fácil es él intentando romper el hielo, ¿me entienden? Le di el beneficio de la duda", ha comentado el usuario, atónito.

"Lo peor es que me dijo: 'Si tío es que yo no sé diferenciarlo, es que son iguales'. Ahí ya que me puse un poco incómodo pero por fuera estaba como que: 'Sí, claro que sí, a ver'", ha expuesto el creador de contenido.

"A todo esto yo no creo que sea un mal tipo, o sea me cayó bien, solo que como que es el primer... Como que ese approach como que no sé si fue lo mejor del mundo", ha concluido el creador de contenido.