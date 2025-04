Cuenta cuál es el "acto de amor más bonito" que puedes hacer por alguien en Sevilla y le llueven las críticas

La tiktoker Natalia Gones (@nataliagones) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuál es el "acto de amor más bonito" que puedes hacer por alguien en Sevilla durante la Semana Santa.

"No hay acto de amor más bonito en Sevilla que llevarle comida a tu amiga cuando está haciendo la estación de penitencia", ha asegurado la creadora de contenido sevillana al inicio del vídeo.

"Traigo un bocadillo de filete de pollo en salsa, agüita fresquita y bueno, break obviamente no puede tener mucho, pero un kitkat, un dulce, no amarga a nadie", ha comentado la usuaria.

Sin embargo, esta revelación no ha hecho gracia a muchos sevillanos, quienes la han criticado en la sección de comentarios asegurando que este gesto no respeta la tradición.

"Está de penitencia, no de excursión"; "Estación de penitencia, osea que se toma la semana santa 'en serio' y le das o te pide un bocadillo de CARNE, que no se debe de comer en cuaresma"; "Si tu amiga sale a comer durante el camino no está haciendo estación de penitencia", han señalado algunos usuarios.

